俳優・黒川想矢『黒川想矢2026カレンダー』が2025年12月6日にハゴロモより発売される。

映画『怪物』や『国宝』などで鮮烈な印象を残し、演技力の高さと繊細な表現で注目を集める黒川が、16歳を迎えるタイミングで新たな挑戦に臨んだ。本作の撮影を手がけたのは、写真家・川島小鳥。自然光を生かし、被写体の内面をやわらかく映し出す独自のスタイルで知られる。すべてのカットをフィルムカメラで撮り下ろし、黒川の“少年から青年へ”と変化していく瞬間を丁寧に捉えている。どこか儚さを感じさせる眼差しや、無邪気に笑う姿など、今しか見ることのできない“16歳の今”が詰まった作品に仕上がった。

発売を記念して、黒川本人が登壇する「カレンダーお渡し会」も東京と大阪にて開催決定。東京・渋谷キューズスクランブルホールでは12月14日、大阪・TOWER RECORDS梅田NU茶屋町店では2026年1月18日にそれぞれ行われる予定だ。「カレナビ楽天店」ではオリジナル特典付きカレンダーを数量限定で販売中。「カレナビYahoo！店」では、期間中の予約者を対象にサイン入りカレンダーが当たるキャンペーンも実施される。

2009年生まれの黒川は、5歳で芸能活動を開始。映画『怪物』（2023）でブルーリボン賞新人賞、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、若手俳優として一躍注目の存在となった。近年は『からかい上手の高木さん』（2024）や『アフター・ザ・クエイク』（2025）など話題作にも出演。着実にキャリアを積み重ねている。透明感のある魅力と確かな存在感を兼ね備えた若手俳優・黒川想矢の“今”を記録した、ファン必携の一冊となりそうだ。

■黒川想矢 プロフィール2009年生まれ、埼玉県出身。5歳から芸能活動をスタートし、映画『怪物』（23）で第66回ブルーリボン賞新人賞、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞。映画『国宝』『この夏の星を見る』(25)でTAMA映画賞最優秀新進男優賞を受賞。主な出演作はドラマ『からかい上手の高木さん』（24）、映画『【推しの子】The Final Act-』（24）、映画『アフター・ザ・クエイク』（25）などがある。

■カレンダーお渡し会情報〈東京会場〉開催日：2025年12月14日（日）12:00～会場：渋谷キューズ スクランブルホール

〈大阪会場〉開催日：2026年1月18日（日）12:30～会場：TOWER RECORDS梅田NU茶屋町店

■応募受付期間：10月17日（金）19:00～11月3日（月）23:59

（文＝リアルサウンド ブック編集部）