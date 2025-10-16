トヨタ「“新”ランドクルーザー」に大反響！ 「ハイブリッドも欲しい」の声も！ カクカクデザイン×300馬力超え「直4ターボ“ハイブリッド”」搭載！ 26年モデル加国発表が話題に

トヨタのカナダ法人は2025年9月9日、人気SUV「ランドクルーザー」の2026年モデルを正式に発表しました。

同モデルについて、SNSなどでは早速さまざまな反響が寄せられています。

人気SUV「ランドクルーザー」に 300馬力超え「直4ターボ“ハイブリッド”」搭載！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ“新”「ランドクルーザー」を画像で見る！（33枚）

“どこへでも行ける”をコンセプトに掲げるランドクルーザーは、新世代TNGA-Fプラットフォームを採用。堅牢なラダーフレーム構造をベースに、悪路走破性と快適性を高い次元で両立しています。

注目は、全車に標準搭載されるハイブリッドパワートレイン「i-FORCE MAX」です。2.4リッター直列4気筒ターボエンジンにモーターを組み合わせ、システム総合で最高出力326馬力、最大トルク465lb-ft（約630Nm）を発揮します。これにより最大6000ポンド（約2722kg）の牽引が可能で、あらゆる走行シーンに余裕をもたらします。

さらに、安全運転支援パッケージ「Toyota Safety Sense 3.0」をはじめ、ワイヤレス接続に対応する「トヨタマルチメディア」システム、マルチゾーンオートエアコン、ヒーター付きフロントシート、ヒーター付き本革巻きステアリングなどを全車標準装備。快適性と利便性を兼ね備えた内容となっています。

2026年モデルでは、3つの個性豊かなグレードが設定されています。ベースグレードの「1958」は、北米でランドクルーザー（FJ25）が初めて導入された年号を冠し、クラシックな丸型LEDヘッドライトや「TOYOTA」ロゴ入りヘリテージグリルを採用。伝統を感じさせるデザインに加え、オフロード走行時に速度を自動制御する「クロールコントロール」を標準で備えています。ボディカラーは2色を展開。

中核モデルの「ランドクルーザー」グレードでは、より現代的な角形LEDヘッドライトを採用し、メーターディスプレイを12.3インチに拡大。

内装の質感を高めつつ、オフロード性能を支える「マルチテレインセレクト」や、スタビライザーの結合を切り替える「スタビライザーディスコネクト機構」を搭載しています。

ボディカラーはツートーンを含む5色が用意され、ユーザーの好みに合わせた選択が可能です。

最上級の「プレミアムパッケージ」は、20インチアルミホイールをはじめ、14スピーカーのJBLプレミアムオーディオシステム、ヘッドアップディスプレイ、本革シートなどを備えた贅沢な仕様。ボディカラーは専用ツートーンを含む6色をラインナップし、より上質で洗練された印象を演出しています。

価格は「1958」が7万1055カナダドル（日本円で約758万円）、「ランドクルーザー」が7万9825カナダドル（約852万円）、「プレミアムパッケージ」が8万6042カナダドル（約918万円）に設定されています。



性能とデザイン、装備のすべてを高水準で融合させた新型ランドクルーザーは、カナダ市場でも大きな注目を集めそうです。

カナダで公開された新型「ランドクルーザー」について、SNSでもさまざまな声が寄せられています。

「日本こそハイブリッドでしょう！」「国内はなぜ4気筒ガソリンとディーゼルだけ？」「4気筒以外もラインナップしてほしい」といったコメントが目立ち、国内仕様への不満や要望が多く見られました。

また、「海外仕様には立派なパワーユニットを…これがトヨタのスタンスか」「欲しいのに買えないのは残念」「早く日本でも出して！」といった声もあり、日本導入を期待するコメントが中心となっています。