パソコンおよびスマートフォン（スマホ）周辺機器などを手がけるラトックシステム（大阪市）は、USB充電器「USB充電ステーション10ポート 96W RS-USBCS10-96」を2025年10月下旬に発売する。

スマートIC、過充電時の保護回路など搭載

スマホ、タブレットなどUSB充電に対応した機器を最大10台同時に急速充電できる。

USB Type-Aを10ポート装備し、1ポートあたり最大12ワット、合計最大出力96ワットに対応。自宅でモバイルバッテリーやワイヤレス機器の充電、また会社の備品をまとめて充電するケースなどに適するという。

スマホ、タブレットを立てかけられる仕切り板がスペアを含め14枚同梱し、機器の数や厚みに合わせて位置が調整できる。

「Apple 12W」「Galaxy 10W」「USB BC 1.2 （7.5W）」などの急速/高速充電に対応する。接続機器や充電状況などにより最適な電流を出力する「スマートIC」機能を実装し、効率的で安全な充電が可能だ。

側面および背面のスリットから熱を逃がす設計を採用。また、過充電時に充電を停止する保護回路も搭載している。ACアダプターが付属する。

価格は1万5180円（税込）。