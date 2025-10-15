¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã!? µ¡¼ó¤¬¥¬¥Ð¥Ã¤È³«¤¯¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡×¤³¤ì¤ÇÀÑºÜÎÌ25¡ó¥¢¥Ã¥× Áà½Ä¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇOK¤Ç¤¹
µ¡³°Äß¤ê²¼¤²¤Ï´ûÂ¸¤ÎUH-60¥Ø¥ê¤ÈÆ±ÍÍ
¡¡¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï2025Ç¯10·î13Æü¡¢UH-60L¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡×¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤òUAS¡Ê¼«Î§·¿Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë²½¤·¤¿Â¿ÍÑÅÓÌµ¿Í¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢S-70UAS¡ÖU-Hawk¡ÊU-¥Û¡¼¥¯¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌµ¿Í¥Ø¥ê¡ÖU-hawk¡×¤ÎÈô¤Ó²ó¤ë»Ñ¤ò¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¸«¤ë
¡¡U-Hawk¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸µ¡ÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢Áà½ÄÀÊ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¥¥ã¥Ó¥óÍÆÀÑ¤òºÇÂç¸Â¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡×¤è¤ê¤â²ßÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬25¡ó¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¡ÂÎÁ°ÌÌ¤Ë´Ñ²»³«¤¼°¤ÎÈâ¡Ê¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë¡¦¥É¥¢¡Ë¤È¥é¥ó¥×¤òÀß¤±¤Æ²ßÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢6ÎØ¶îÆ°¤ÎUGV¡ÊÌµ¿Í¼ÖÎ¾¡ËHDT¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¥¦¥ë¥Õ¡×¤ä¡¢¥È¥é¥Ã¥¯·¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆÈ¯¼Íµ¡HIMARS¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¥Ý¥Ã¥É¤Ò¤È¤Ä¡Ê6È¯°ìÁÈ¤â¤·¤¯¤ÏÂç·¿ÃÆ2È¯°ìÁÈ¡Ë¤Ê¤É¤òÀÑºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¢Á÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÐÃÏ¹¶·â¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤Ë²£¸þ¤¤ËÈ¯¼ÍÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µ¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¼Í½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢µ¡ÂÎ²¼Éô¤ËÈ÷¤¨¤¿¥«¡¼¥´¥Õ¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç9000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó4080kg¡Ë¤Þ¤ÇÄß¤ê²¼¤²Í¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Èô¹ÔÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿Âè3À¤Âå¤ÎÄã¥³¥¹¥È¼°¥Õ¥é¥¤¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£Áà½Ä¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ïµ¯Æ°¤«¤éÄä»ß¤Þ¤Ç¡ÖU-hawk¡×¤ò´°Á´À©¸æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖU-hawk¡×¤Î³«È¯¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥É¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥·¥³¥ë¥¹¥¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡ÂÎ¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ç´ûÂ¸¤ÎUH-60¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡×¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤È¶¦ÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤äÀ°È÷¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤âÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½éÈô¹Ô¤Ï2026Ç¯¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡UH-60¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡×¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ä¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤â±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºßÆüÊÆÎ¦·³¤Ë¤âÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
