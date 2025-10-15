¥È¥é¥ó¥×»á¤Î30Ê¬±éÀâ¡¢À¤³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼20¿Í¤ò¡ÈÖ¢É÷¡É¤Ë¤·¤¿
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë¸þ¤«¤¦Âè°ìÊâ¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤Ïº£Æü¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×
ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥·¥ã¥ë¥à¡¦¥¨¥ë¡¦¥·¥§¥¤¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËÃæÅì¤ËÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£³§¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃ¯¤â¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤ÎÈþ¤·¤¤²ñµÄ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¬¥¶ÏÂÊ¿¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥¬¥¶ÏÂÊ¿Àë¸À¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¿À¤Î½õ¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿Îò»ËÅª¤ÊÆÍÇË¸ý¤À¡×¤È°ÕÌ£¤Å¤±¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÎÆÈÃÅ¾ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÏÂÊ¿Àë¸À¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÁ°¡¢¤ª¤è¤½20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È°®¼ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ë¤ÇµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï30Ê¬´Ö¤Î±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤ò¤Þ¤ë¤Ç½ÐÀÊ³ÎÇ§¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¸Æ¤ó¤Ç¡¢ÏÂÊ¿Àë¸À½ðÌ¾¼°¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ê¤ÉÌó20¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤ÏÇØ¸å¤Ë¡ÈÖ¢É÷¡É¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÈà¤é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤¼Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌóÂ«¤¹¤ë¡£±éÀâ¤ÏÃ»ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±éÀâ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥·¥ã¥Ð¥º¡¦¥·¥ã¥ê¥Õ¼óÁê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÁ°²ó¡¢»ä¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤³¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥·¥ã¥ê¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö¿¿¤ÎÏÂÊ¿¤Î»ÈÅÌ¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼çÆ³¤Î²¼¤ÇÏÂÊ¿¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£Æü¡¢¤³¤Î°ÎÂç¤ÊÂçÅýÎÎ¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¸õÊä¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¿äÁ¦¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥È¥ë¥³¡Ê¥Æ¥å¥ë¥¥¨¡Ë¤Î4¥«¹ñ¼óÇ¾¤¬½ðÌ¾¤·¤¿Ê¿ÏÂÀë¸ÀÊ¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥é¥ó¥×Àë¸À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î¤³¤ÎÀë¸ÀÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¡¢ÃæÅì¤Î¹±µ×Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÅØÎÏ¤ò»Ù»ý¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò´Þ¤àÃæÅìÃÏ°è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¡¢°ÂÄê¡¢¤½¤·¤Æµ¡²ñ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë·Á¤Ç¤³¤Î¶¨Äê¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÀë¸À¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÉðÁõÀªÎÏ¡Ë¤È¤ÎÀïÁè½ª·ë¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿ÏÂÄêÃå¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤Î²ò·èºö¤ä¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¹ÔÀ¯´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýºö¤¬Äó¼¨¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£¸åÈ¯À¸¤·ÆÀ¤ë¾ã³²¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïµ¢¹ñ¤ÎÅÓÃæ¤Ëµ¼ÔÃÄ¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ø°ì¹ñ²È²ò·è°Æ¡Ù¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÎÎÅÚ¤ò°ì¤Ä¤Î¹ñ²È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¶¦Â¸¤ò¿Þ¤ë°Æ¡Ë¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ï¡ØÆó¹ñ²È²ò·è°Æ¡Ù¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¹ñ²È¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë°Æ¡Ë¤ò¹¥¤à¡×¤È¤·¡Ö¸«¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤À¤±¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¬¥¶ÏÂÊ¿¼óÇ¾²ñµÄ¤ËÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ò¼á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÎÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤Îº×ÆüÆüÄø¡×¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÏ¢Î©À¯ÉÜÆâ¤Î¶¯¹ÅÇÉ¤ÎÈ¿È¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿·èÄê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£