Kellogg¡Çs¡ßJAKE CHARLTON¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¡ª¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à♡
UK¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖJAKE CHARLTON¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥áー¥«ー¡ÖKellogg¡Çs¡×¤È¤Î¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯½©Åß¥·ー¥º¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ëー¡¦¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬ー¤ä¡Ö¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥¯¥¹¡×¤Î¥ì¥È¥í¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤òÂçÃÀ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
¡ÖKellogg¡Çs¡ßJAKE CHARLTON¡×¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à
GAME SHIRTS
²Á³Ê¡§19,580±ß(ÀÇ¹þ)
GAME SHIRTS
GAME SHIRTS
GAME PANTS
²Á³Ê¡§9,680±ß(ÀÇ¹þ)
GAME PANTS
GAME PANTS
FUTSAL BALL
²Á³Ê¡§6,380±ß(ÀÇ¹þ)
FUTSAL BALL
LINE CREW SOCKS
²Á³Ê¡§2,310±ß(ÀÇ¹þ)
LINE CREW SOCKS
LINE CREW SOCKS
LONG T SHIRTS
²Á³Ê¡§9,680±ß(ÀÇ¹þ)
LONG T SHIRTS
PULLOVER HOODIE
²Á³Ê¡§19,580±ß(ÀÇ¹þ)
PULLOVER HOODIE
¡ÖJAKE CHARLTON¡×5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥áー¥«ー¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖKellogg¡Çs¡×¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¥È¥Ëー¡¦¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬ー¤ä¡Ö¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥¯¥¹¡×¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸«»ö¤ËÍ»¹ç¡£
¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õー¥Ç¥£ー¤Ê¤É¡¢Á´6·¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¡£
¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦♡
¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ëー¡¦¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬ー¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥êー¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¾®¤µ¤á¤Î¶ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢90Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¢µ¯ÌÓ¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥Õー¥Ç¥£ー¤Ï¡¢¥È¥Ëー¡¦¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬ー¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤µ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤É¤ì¤â¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
¸ÂÄêÈÎÇä¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¤³¤Î¡ÖKellogg¡Çs¡ßJAKE CHARLTON¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢2025Ç¯10·î17Æü¤è¤ê¡¢JAKE CHARLTON¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¡¢¥Õー¥Ç¥£ー¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Üー¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¹¤Ù¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê¡ª
¤¼¤Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äInstagram¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ºÇÂ®¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¹¥È¥êー¥È¡ß¥·¥ê¥¢¥ë¥¢ー¥È¡ª¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦
¡ÖKellogg¡Çs¡×¤È¡ÖJAKE CHARLTON¡×¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü¤¬¡¢½©Åß¥·ー¥º¥ó¤ËÅÐ¾ì¡ª¥ì¥È¥í¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥¢ー¥È¤È¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¸ÄÀË¤«¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£
¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õー¥Ç¥£ー¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Èµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª♡