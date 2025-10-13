「小川市長の説明にはウソがあると思うんです」──そう語るのは、知人の夫の不倫疑惑をきっかけに群馬県前橋市の小川晶市長（42）の"ラブホ通い"に気づいたAさんだ。

小川市長は問題発覚後すぐに記者会見を開いて「（ラブホテルでは）仕事の相談や打ち合わせをしていた」などと釈明し、記事の内容についても一部否定した。しかし納得する市民は少なく「説明責任を果たしていない」などと批判が噴出。10月2日に市長は改めて市議に対する説明の場を設けたが、いまだ事態が収束する見通しがたっていない。

NEWSポストセブン取材班は"ラブホ通い詰め"を報じた記事の初報で、9月16日の市長の様子をこう記している。

〈公用車に乗りこみ10分弱。帰宅ラッシュに巻き込まれながら、わずか500メートル先の薄暗い路地で降車した。市長はメガネやマスクなどを身につけ、乗車時の雰囲気と変わっていた〉

〈（ラブホの）部屋から出てきたのはX氏だ。市長は後ろから隠れるように出てきて、男性がドアを開けた後部座席に滑り込むように乗り込んだ〉

しかし市長は記事公開直後の9月24日の会見で、以下のように否定した。

「私が例えば公用車から降りるときに、眼鏡やマスクをしていたということについては違います。あとは駐車場から職員の車に乗り込むときに職員がドアを開けて、私が乗り込んだというのも違うと思います」（TBS NEWS DIGより引用）

えっ？ 記者が目撃した様子は間違いなく小川市長としか思えないのだが、あれは夢でも見ていたのだろうか──。

冒頭のAさんは会見時から「モヤモヤしていた」という。

「小川市長は再説明の場で、既婚者である市幹部のX氏とラブホへ行ったことは認めつつも、男女関係は否定しました。密室のできごとですから、どんなに"無理筋"でも好きにおっしゃればいいと思うんです。ただ、誰かが目撃しているかもしれない屋外のことについてわざわざ否定するのには違和感があるなって……」

動画は「一部の関係者に出回っている」

実際、取材班が確認した小川市長の"ラブホ通い"の証拠が収められた動画には、メガネや帽子をかぶっている市長や、周囲を用心深く確認したX氏が後部座席の扉を開けて、隠れるように車に乗り込む市長の姿が映っているのだ。

動画を見たという市関係者もこう疑義を呈した。動画は「一部の関係者に出回っている」のだという。

「市長は"ラブホ通い詰め"に加えて、その後の説明対応にも問題がありますし、多くの市民がそこに疑問を持っています。証拠動画を見ると、明らかに変装してコソコソしている姿が映っていたし、彼女の説明には矛盾を感じる。動画でもドアの開け閉めはXさんがしていますしね」

市民からも上がる困惑や批判の声。小川市長の「説明の矛盾」について検証するため、証拠動画の一部を再現しよう。

動画の小川市長の様子は…？

例えば、8月11日午後4時半過ぎ。ラブホテルの壁の隅からひょこっと顔を出すX氏の姿があった。近くに動いている車を確認すると、すぐに顔を引っ込めた。そしてしばらくするとX氏はまた顔を出し周囲を確認。大丈夫だと判断したのか、自らの高級外車の後部座席に周り、そのドアを開けた。

すると小川市長が登場。黒縁メガネをかけている。笑顔を浮かべ、どこか楽しそうだ。車の背後を通り、屈みながら素早く車に乗り込んだ。X氏はドアを閉めると車の背後を通って運転席に座り、車を発進させた──。

前出の市関係者はこうも語っていた。「変装していたことを否定したのは後ろめたそうな印象を持たれたくなかったからなのかなと思ってしまいますし、ドアの開け閉めについてもXさんとの力関係を誤魔化したかったからあえて否定したのか……。市長は、ラブホに行こうと提案したのはXさんだと会見で言っていましたけど、ドアの開け閉めをさせている相手がそんなこと言うのか。

動画を見た人はみんな彼女の説明に違和感を持っていますよ」



小川市長が自ら言うように、前橋市は市民が納得のできる形で前に進んでいくしかない。しかし"その形"に行き着くにはまだハードルがありそうだ。

