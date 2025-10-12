この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピスト・音琶麗菜氏がひもとく！『【精〇剤不要】EDを薬に頼らず自力で治したい方へ！手をもむだけで男性機能回復！前立腺肥大症や更年期障害にも効果的！男性向けセラピー』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【精〇剤不要】EDを薬に頼らず自力で治したい方へ！手をもむだけで男性機能回復！前立腺肥大症や更年期障害にも効果的！男性向けセラピー』で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、男性の悩みに寄り添いながら、自宅で続けやすい手もみケアのやり方を紹介している。ED（勃起不全）や前立腺肥大症、更年期障害に関わる不快感にも日常的に取り入れやすいポイントが語られる。



「男性機能が低下して自信をなくした」という相談は多いと、音琶氏は率直に述べる。これまでの施術や実践の中で、手をもんだ直後に体が温まる感覚があったという声や、続けることで前向きな変化を感じたという体験が寄せられてきたと紹介した。動画では、その再現方法を初心者でも迷わず試せるように手順化している。



取り組むのは3つの反射区だ。

1つ目は前立腺の反射区。両手首の親指側の出っ張りの骨から親指2本分下を目安に、親指の腹で垂直にゆっくり押す。位置が取りにくい場合は、500円玉程度の円を描くように範囲をとると外しにくい。

2つ目は精巣に関わる反射区。手首の甲側で同様に探り、左右ともバランスよく刺激する。体のハリが取れて、若々しさを意識しやすくなると語っている。

3つ目は膀胱の反射区。人差し指の延長線上で手首のシワから指2本分上が目安。トイレの近さや出にくさが気になる人は、ここを落ち着いて押すやり方が示される。



押し方の基本は共通だ。1つの反射区につき7秒を目安にむぎゅっと押すことを3回～5回行い、これを1日に3回～5回実施する。無理のない角度で垂直に圧を入れ、押した後は水分を摂って巡りを意識する。場所が分かりにくいときは円を描くように広めに探り、硬さや痛みを感じるところはやさしく重点的にケアする。



音琶氏は、この手順は性にまつわる悩みに限らず、日々のコンディション作りにも取り入れやすいと述べる。本人はもちろん、パートナーのケアとしても実践しやすい点が丁寧に説明されており、身近な人と取り組むきっかけになる内容である。さらに詳しい手元の角度やリズム、押さえる位置の見極め方は動画内で落ち着いたテンポで示されており、初めてでも続けやすい。EDや前立腺の不調、更年期世代の違和感に関心のある人やパートナーを支えたい人にとって、日常に取り入れやすい手順と注意点が整理されており有用な指針となるはずだ。