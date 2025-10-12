スタンレーレディスホンダ

国内女子ゴルフツアー・スタンレーレディスホンダ最終日が12日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード・パー72）で開催される予定だが、コースに発生した濃霧に伴う視界不良のため競技形式が変更された。

まず、午前9時45分に規定ホール数を目指すため、セカンドカットを実施することを決定。予選通過者54人から、通算4アンダーの23位タイ30人に絞ることにした。

そして、同10時30分にスタートする方針がアナウンスされたが、その後2度に渡って時刻が変更。結局、当初の同7時30分開始予定から4時間遅れの同11時30分に第1組がスタートすることとなった。、これに伴って霧の影響が少ない1、9、10、11、14、15、16、17、18番の計9ホールを変則で使用し、45ホール短縮競技となることを決めた。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）によると、ツアー制度施行の1988年以降では史上初の異例の対応だという。

なお、残った30人は最終順位で、最終ラウンド（R）をプレーできなかった選手も、第2ラウンドを終了時点の順位に応じた100％の賞金、ポイントが与えられる。しかし、コースにはいまだに濃い霧が発生しており、さらなる変更の可能性も残されている。

第2Rを終えた時点では、河本結（RICOH）が通算10アンダーで首位。通算9アンダーで2位に岩井千怜（Honda）、桑木志帆（大和ハウス工業）、福山恵梨（松辰）、通算8アンダーの5位には、古江彩佳（富士通）と佐久間朱莉（大東建託）が続いている。



（THE ANSWER編集部）