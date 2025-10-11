てっぺんに揚げ餃子!?　何度食べても楽しい、常識破りのパフェが魅力的＆大満足だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西荻窪のカフェ店『Typica（ティピカ）』です。

パフェって自由！ 意外な組み合わせに驚きと納得

もともとビストロとして営業していたというこちらは、モノトーンの内装にアートが映えるクールな空間。パフェが運ばれてくると、なんとてっぺんには揚げ餃子が！

キュートな見た目に驚きつつかじると、中からクリームチーズがとろり。これが甘酸っぱいアメリカンチェリーと好相性で、ミルクコーヒーアイスのほろ苦さとも合う。

さらに、ヘーゼルナッツやスパイシーなカルダモンアイスの香り、ラスクのパリッとした食感も楽しめる。そうして下へ掘り進めるごとに甘み、酸味、苦みが複雑に重なり、大満足の食べ応えなのだ。

季節のパフェ「チェリーとコーヒーのパフェ」2800円

『Typica（ティピカ）』季節のパフェ チェリーとコーヒーのパフェ 2800円 上から、チーズグリオット包み・アメリカンチェリー・カルダモンアイス・ヘーゼルナッツアイス・ミルクコーヒーアイス・サヴォイアルディ・マスカルポーネムース・カルダモンミルクラスク・サワーチェリージュレ・アーモンドリコッタサラダ・カフェオレパンナコッタ・黒糖マルサラ酒ジュレ

パフェの考案は、オーナーの奥様でもあるシェフの沙季子さん。元イタリアンの料理人という経験も活かした斬新な発想で、見た目も味わいも楽しんでほしいと工夫する。ちなみにこのパフェのテーマは「夜明け」だそう。

それってどういうこと？と尋ねれば、「ぜひ“推理”するような気持ちで味わってみて」と相原民人さんは笑う。

バリスタでもある相原民人さん、自然体の接客も魅力だ。こだわりの浅煎りコーヒーやナチュラルワインもあるので、ペアリングもぜひ試してみて。

『Typica（ティピカ）』オーナー 相原民人さん

オーナー：相原民人さん「自分たちならではのパフェを届けたい」

『Typica（ティピカ）』

西荻窪『Typica（ティピカ）』

［店名］『Typica（ティピカ）』

［住所］東京都杉並区西荻南3-18-10

［電話］非公開

［営業時間］13時〜20時、土・日・祝：12時〜19時

［休日］水（不定休あり）

［交通］JR中央線西荻窪駅南口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、食事の前菜のように野菜をふんだんに使った「メロンのサラダ風パフェ」の画像がご覧いただけます。

撮影／貝塚隆、取材／芦谷日菜乃

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】野菜を使った前菜パフェ 爽やかな色味が素敵（6枚）