てっぺんに揚げ餃子!?　何度食べても楽しい、常識破りのパフェが魅力的＆大満足だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西荻窪のカフェ店『Typica（ティピカ）』です。
パフェって自由！ 意外な組み合わせに驚きと納得
もともとビストロとして営業していたというこちらは、モノトーンの内装にアートが映えるクールな空間。パフェが運ばれてくると、なんとてっぺんには揚げ餃子が！
キュートな見た目に驚きつつかじると、中からクリームチーズがとろり。これが甘酸っぱいアメリカンチェリーと好相性で、ミルクコーヒーアイスのほろ苦さとも合う。
さらに、ヘーゼルナッツやスパイシーなカルダモンアイスの香り、ラスクのパリッとした食感も楽しめる。そうして下へ掘り進めるごとに甘み、酸味、苦みが複雑に重なり、大満足の食べ応えなのだ。
季節のパフェ「チェリーとコーヒーのパフェ」2800円
『Typica（ティピカ）』季節のパフェ チェリーとコーヒーのパフェ 2800円 上から、チーズグリオット包み・アメリカンチェリー・カルダモンアイス・ヘーゼルナッツアイス・ミルクコーヒーアイス・サヴォイアルディ・マスカルポーネムース・カルダモンミルクラスク・サワーチェリージュレ・アーモンドリコッタサラダ・カフェオレパンナコッタ・黒糖マルサラ酒ジュレ
パフェの考案は、オーナーの奥様でもあるシェフの沙季子さん。元イタリアンの料理人という経験も活かした斬新な発想で、見た目も味わいも楽しんでほしいと工夫する。ちなみにこのパフェのテーマは「夜明け」だそう。
それってどういうこと？と尋ねれば、「ぜひ“推理”するような気持ちで味わってみて」と相原民人さんは笑う。
バリスタでもある相原民人さん、自然体の接客も魅力だ。こだわりの浅煎りコーヒーやナチュラルワインもあるので、ペアリングもぜひ試してみて。
『Typica（ティピカ）』オーナー 相原民人さん
オーナー：相原民人さん「自分たちならではのパフェを届けたい」
『Typica（ティピカ）』
西荻窪『Typica（ティピカ）』
［店名］『Typica（ティピカ）』
［住所］東京都杉並区西荻南3-18-10
［電話］非公開
［営業時間］13時〜20時、土・日・祝：12時〜19時
［休日］水（不定休あり）
［交通］JR中央線西荻窪駅南口から徒歩2分
撮影／貝塚隆、取材／芦谷日菜乃
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
