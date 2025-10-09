この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI解説者が厳選 「映像が超リアル」Sora 2、Veo 3など、無料で音付き動画も作れる2025年秋の最新動画生成AIモデル5選！

YouTubeチャンネル『【2025年秋最新】全部音を付けれる無料の人気動画生成AIツール5選！～Sora 2、Veo 3、Kling AI 2.5 Turboなど～』で、AI解説者・ミライが2025年秋の最新の動画生成AI業界について詳細に語った。ミライは、今秋の動画生成AI市場はOpenAIの高精細かつ音付き動画が作れる「Sora 2」の大ヒットや、各国AIテクノロジー各社の熾烈な競争によって「米中の大手AIテックが火花を散らす新たな局面に突入した」と解説。



今回の動画では、「Sora 2」や「Veo 3」、「Wan 2.5 Preview」、「PixVerse V5」、「Kling AI 2.5 Turbo」といった、誰でも無料で使えて音付き動画が作れる最新AIモデル5種を厳選紹介。ミライは新モデル「Sora 2」についてその圧倒的な性能を評価し、動画生成技術の圧倒的進化を強調した。



各モデルの特徴や使い方も徹底解説。「Sora 2」ではテキストや参考画像から最大10秒の音付き動画が作成可能で、キャラクターを自分の声や見た目で喋らせるカメオ機能も目玉。「リアルな映像表現からアニメ調まで幅広いスタイル対応なのが魅力」「今まで難しかった激しい動きや自然な物理現象も再現できる」とミライは解説する。



さらにGoogleの「Veo 3」やアリババ「Wan 2.5 Preview」、PixVerse発「PixVerse V5」、中国のKuaishou Technologyの「Kling AI 2.5 Turbo」まで競合AI各社の無料利用条件や使い勝手、各プランのポイントも網羅。ベンチマークやサンプル動画も取り上げ、実際の映像クオリティや生成フローも具体的に紹介している。



動画の最後でミライは「動画生成AIの分野は競争の激しいAI業界の中でも激戦区の一つ。OpenAIがSora 2をリリースしたことでこの分野に再び注目が集まっており、2025年秋から冬にかけても多くの動画生成AIモデルがリリースされると予想されます」と締めくくり、「AIツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者へ呼びかけた。