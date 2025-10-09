【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ガタノゾーア】 10月10日10時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格： 91,300円（通常版） 92,400円（限定版）

プレックスは、完成品フィギュア「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ガタノゾーア」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日10時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は通常版が91,300円、限定版が92,400円。

本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンティガ」より邪神「ガタノゾーア」を有名造形師制作ガレージキットの完成品商品化をコンセプトとしたFAVORITE SCULPTORS LINEで立体化したもの。

「ガタノゾーア」の禍々しいデザインが再現され、全高約34cm、全長62cmの大迫力サイズで立体化されている。

限定版では発光ギミックが搭載され、付属の電源ユニット(単3電池×2本使用※別売り)を使用することで両目が発光する。

限定版の発光ギミック

（C）円谷プロ