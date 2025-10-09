この1枚で即おしゃれ！【ZARA】40・50代の上品見え♡「ベルト付きワンピ」

一枚で着映えるワンピースは、大人世代の頼れる存在。今年は “ベルト付き” がトレンドのキーワードとして注目されていて、ウエストをマークするだけでぐっと今っぽい印象に。今回ご紹介する【ZARA（ザラ）】のベルト付きワンピなら、シルエットにメリハリが生まれて、40・50代の着こなしを上品に見せてくれそうです。デイリーからお出かけまで、旬のおしゃれを楽しめそうな一着を見つけて。

重ね着デザインでこなれ感アップ

【ZARA】「ダブルリボンベルト風ワンピース」\6,290（税込）

コットン100％で着心地が良さそうなロングワンピ。インナーワンピとのセットです。さらに共布のベルトを結べば、ウエストにメリハリが生まれて大人らしいシルエットになりそう。結び方次第で雰囲気を変えられるので、40・50代の装いに取り入れやすそう。

襟付きのVネックがスタイリッシュ！ 最旬カラーが狙い目

【ZARA】「ベルト付きラップミディワンピース」\10,990（税込）

襟付きのVネックが、落ち着いた大人の雰囲気を演出。ウエスト部分のプリーツとベルトが自然にシルエットを整え、40・50代にも取り入れやすい上品さを醸し出してくれそうです。フロントはボタン付きで着脱しやすそうなので、きちんと感と快適さを両立できそう。トレンドのブラウンで、秋らしい深みのある装いが叶いそうです。

ほどよく可愛いデザインで体型カバーも叶いそう

【ZARA】「ベルト付きシャツワンピース ZW COLLECTION」\10,990（税込）

バルーンスリーブが華やかさも二の腕カバーも叶えてくれそうな一枚。フレアシルエットや袖が甘めデザインながらも、フロントのボタンでカジュアルさをひとさじプラス。共布の太めベルトでウエストをしっかりマークでき、自然とスタイルアップが狙えそうです。シンプルながらも存在感があり、デイリーにも特別な日にも活躍してくれそう。

ゴールドバックルで黒コーデでも地味見え知らず

【ZARA】「ベルト付きニットワンピース」\7,990（税込）

ハイネックのゆったりシルエットで、シンプルながらモードな印象を与えられそうなブラックワンピ。フェイクレザーの細ベルトにあしらわれたゴールドバックルがアクセントとなり、大人の華やぎを添えてくれます。ベルトのおかげでブラックでも重たく見えず、40・50代の装いを品よく引き締めてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K