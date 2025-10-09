コールマンのキャンプ用品やクーラーボックスなどが大幅プライスダウン【Amazonプライム感謝祭】
秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」が10月10日（金）まで開催中です。今回は、コールマンの人気商品をご紹介。定評のあるクーラーボックスをはじめ、LEDライトやチェア、テントなどがセール価格に。アウトドアシーズンを前に、足りなかったアイテムを揃えておきませんか？

持ち運びしやすいコンパクトサイズ。容量4.7Lのクーラーボックス


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) クーラーボックス テイク6 容量約4.7L

1,980円 → 1,578円（20%オフ）

デイレジャーにぴったり。容量約14Lのクーラーボックス


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) クーラー エクスカーションクーラー/16QT(約14L)

4,290円 → 3,101円（28%オフ）

2Lペットボトルが6本収納できる、容量約26Lのクーラーボックス


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) クーラーボックス ホイールクーラー 28QT(26L)

7,590円 → 4,993円（34%オフ）

3つの明るさモードが選べるLEDライト


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山

3,960円 → 3,062円（23%オフ）

荷物を楽に運べる必需品。 コールマンの「アウトドアワゴン」


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) キャリーカート アウトドアワゴン/ワンマイルチェア ストッパー付 コンパクト収納

12,546円 → 9,892円（21%オフ）

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製

8,690円 → 6,078円（30%オフ）

上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア

10,728円 → 7,927円（26%オフ）

3段階にリクライニングできるハイバックチェア


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) コールマン チェア レイチェア リクライニング 折り畳み ハイバック

12,870円 → 8,901円（31%オフ）

アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) チェア リゾートチェア 約3.2kg カップホルダー付き

3,300円 → 2,760円（16%オフ）

フレームの天井部分にワンタッチシステムを採用。簡単に設営・撤収できるシェード


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) インスタントバイザーシェード DARKROOM 日除け 屋外

19,580円 → 11,255円（43%オフ）

ソロキャンプやツーリングにもおすすめのコンパクトテント


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) テント ツーリングドーム ST(1~2人用)/LX(2~3人用)

24,970円 → 16,801円（33%オフ）

パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) クイックアップシェード/ポップアップシェード DARKROOM テント シェード キャンプ ピクニック

11,880円 → 7,910円（33%オフ）

メガネの上からかけられる偏光サングラス


Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) メガネの上からかけられる偏光サングラス オーバーグラス

3,000円 → 1,476円（51%オフ）

クラシックなティアドロップ型のバックパック


Coleman(コールマン)

[コールマン] ウォーカー25 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 25L 通勤 通学 ビジネス 軽量

7,590円 → 4,935円（35%オフ）

収納も豊富で、アクティブな毎日に最適な大容量バックパック


Coleman(コールマン)

[コールマン] ウォーカー33 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 33L 通勤 通学 ビジネス 大容量 軽量

8,690円 → 5,486円（37%オフ）

その他のおすすめ商品


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) アウトドアワゴンマックス キャリーワゴン 耐荷重100kg 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス

24,750円 → 15,613円（37%オフ）

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) テーブル コンパクトアルミテーブル 軽量 簡単組立 2000038844 アウトドア キャンプ バーベキュー ピクニック 折りたたみ ローテーブル アルミ合金 収納ケース付き 耐荷重10kg ソロキャンプ

4,073円 → 3,618円（11%オフ）

PYKES PEAK

【防災士推奨】PYKES PEAK 救急トイレ 簡易トイレ 120回セット 凝固剤×120 共通袋×144 手袋×120 災害トイレ 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長

5,980円 → 4,306円（28%オフ）

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG)

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) クーラーボックス 【 シエロ 6サイズ展開 ブルー/マットブルー 】 【 CSシャルマン 7サイズ展開 ベージュ/ブルーグレー/アイスグレー/アーモンドグリーン/ブラウン 】

2,280円 → 1,938円（15%オフ）

Snow Peak(スノーピーク)

スノーピーク(snow peak) 防災用品 HOME&CAMPバーナー 卓上 ガスコンロ コンパクト アウトドア キャンプ バーベキュー 調理

13,915円 → 11,132円（20%オフ）

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


