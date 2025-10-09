コールマンのキャンプ用品やクーラーボックスなどが大幅プライスダウン【Amazonプライム感謝祭】

秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」が10月10日（金）まで開催中です。今回は、コールマンの人気商品をご紹介。定評のあるクーラーボックスをはじめ、LEDライトやチェア、テントなどがセール価格に。アウトドアシーズンを前に、足りなかったアイテムを揃えておきませんか？

持ち運びしやすいコンパクトサイズ。容量4.7Lのクーラーボックス

デイレジャーにぴったり。容量約14Lのクーラーボックス

2Lペットボトルが6本収納できる、容量約26Lのクーラーボックス

3つの明るさモードが選べるLEDライト

荷物を楽に運べる必需品。 コールマンの「アウトドアワゴン」

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台

上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア

3段階にリクライニングできるハイバックチェア

アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア

フレームの天井部分にワンタッチシステムを採用。簡単に設営・撤収できるシェード

ソロキャンプやツーリングにもおすすめのコンパクトテント

パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード

メガネの上からかけられる偏光サングラス

クラシックなティアドロップ型のバックパック

収納も豊富で、アクティブな毎日に最適な大容量バックパック

その他のおすすめ商品

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。