コールマンのキャンプ用品やクーラーボックスなどが大幅プライスダウン【Amazonプライム感謝祭】
持ち運びしやすいコンパクトサイズ。容量4.7Lのクーラーボックス
コールマン(Coleman) クーラーボックス テイク6 容量約4.7L
1,980円 → 1,578円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
デイレジャーにぴったり。容量約14Lのクーラーボックス
コールマン(Coleman) クーラー エクスカーションクーラー/16QT(約14L)
4,290円 → 3,101円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
2Lペットボトルが6本収納できる、容量約26Lのクーラーボックス
コールマン(Coleman) クーラーボックス ホイールクーラー 28QT(26L)
7,590円 → 4,993円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3つの明るさモードが選べるLEDライト
コールマン(Coleman) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山
3,960円 → 3,062円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
荷物を楽に運べる必需品。 コールマンの「アウトドアワゴン」
コールマン(Coleman) キャリーカート アウトドアワゴン/ワンマイルチェア ストッパー付 コンパクト収納
12,546円 → 9,892円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台
コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製
8,690円 → 6,078円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
上質な座り心地で、座ったままリクライニングできるアウトドアチェア
3段階にリクライニングできるハイバックチェア
コールマン(Coleman) コールマン チェア レイチェア リクライニング 折り畳み ハイバック
12,870円 → 8,901円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア
コールマン(Coleman) チェア リゾートチェア 約3.2kg カップホルダー付き
3,300円 → 2,760円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フレームの天井部分にワンタッチシステムを採用。簡単に設営・撤収できるシェード
コールマン(Coleman) インスタントバイザーシェード DARKROOM 日除け 屋外
19,580円 → 11,255円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ソロキャンプやツーリングにもおすすめのコンパクトテント
コールマン(Coleman) テント ツーリングドーム ST(1~2人用)/LX(2~3人用)
24,970円 → 16,801円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
パッと開くだけで簡単に設営できる日除けサンシェード
コールマン(Coleman) クイックアップシェード/ポップアップシェード DARKROOM テント シェード キャンプ ピクニック
11,880円 → 7,910円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
メガネの上からかけられる偏光サングラス
コールマン(Coleman) メガネの上からかけられる偏光サングラス オーバーグラス
3,000円 → 1,476円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クラシックなティアドロップ型のバックパック
[コールマン] ウォーカー25 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 25L 通勤 通学 ビジネス 軽量
7,590円 → 4,935円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
収納も豊富で、アクティブな毎日に最適な大容量バックパック
[コールマン] ウォーカー33 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 33L 通勤 通学 ビジネス 大容量 軽量
8,690円 → 5,486円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Coleman(コールマン) アウトドアワゴンマックス キャリーワゴン 耐荷重100kg 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス
24,750円 → 15,613円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Coleman(コールマン) テーブル コンパクトアルミテーブル 軽量 簡単組立 2000038844 アウトドア キャンプ バーベキュー ピクニック 折りたたみ ローテーブル アルミ合金 収納ケース付き 耐荷重10kg ソロキャンプ
4,073円 → 3,618円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【防災士推奨】PYKES PEAK 救急トイレ 簡易トイレ 120回セット 凝固剤×120 共通袋×144 手袋×120 災害トイレ 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長
5,980円 → 4,306円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) クーラーボックス 【 シエロ 6サイズ展開 ブルー/マットブルー 】 【 CSシャルマン 7サイズ展開 ベージュ/ブルーグレー/アイスグレー/アーモンドグリーン/ブラウン 】
2,280円 → 1,938円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スノーピーク(snow peak) 防災用品 HOME&CAMPバーナー 卓上 ガスコンロ コンパクト アウトドア キャンプ バーベキュー 調理
13,915円 → 11,132円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
