Aぇ！groupの末澤誠也（31）、佐野晶哉（23）が8日放送のMBSラジオ「Aぇ！groupのMBSヤングタウン」（水曜午後10時）に出演。メンバーの草間リチャード敬太（29）が4日早朝に公然わいせつ容疑で逮捕（6日に送検、釈放）されたことについて謝罪した。

末澤は「このたびはお騒がせしており、たいへん申し訳ありません」、佐野も「申し訳ございません」と謝罪した。

今後は当面、メンバー4人で通常通り放送していくことを報告した末澤は「変わらず、Aぇ！groupらしく楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守っていただければと、うれしいと思います」と話した。

佐野は「僕たちも、まだ何が何かを分かっていない状況で、正直、まだ整理もついていない状態です」と心情を吐露し、「現場に入ったらヤンタンのスタッフさんから大量の励ましのお便りを見せていただいて…」とおえつを漏らしそうになり、「ほんまに、こんな状況でも前を向いてくれているみなさんの応援が励みになっています」と声を震わせた。

さらに「どうなっていくか分からない状況ですが、必死に前を向こうとがんばっていますので、引き続き、よろしくお願いします」と続けた。

末澤は「気持ちの整理がついていないところがあり、メンバーとも話し合いをしているけど、ファンのみなさん、スタッフのみなさんが言葉をかけてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです」と話し、「たくさんの方が応援してくれているなと身に染みて感じています」と感謝した。