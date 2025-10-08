複数球団による争奪戦が勃発しそうだ。

球団にメジャー挑戦の希望を伝え、今オフのポスティングシステムの申請を要望していた楽天の辰己涼介（28）。が、6日付のスポニチによれば、“球団側と数度にわたる話し合いの末、認められなかった”ことが、5日までに分かったという。

「今季は4月と9月に不振で2度の登録抹消、最終的に114試合の出場で打率.240、7本塁打、32打点に終わった。走攻守三拍子揃った楽天の中心選手ではありますが、プロ7年の通算成績は.254、56本塁打、253打点。仮にポスティングが認められたとしても、メジャーでやるにはパワー不足、声はかからないでしょう。本人のメジャー志向もどこまで本気か疑問が残るところです。今年9月に取得した国内FA権を行使し、他球団に移籍する方がはるかに現実的。辰己は楽天との契約交渉で2年連続越年していますが、その原因のひとつが、球団に移籍志願を行っていたことだと聞いています。FA宣言の可能性は高いと思う」（球団OB）

「FA宣言すれば間違いなく取りに行く」

メジャーでは明らかなパワー不足でも、日本球界ではトップクラスの外野手だ。昨季は打率.294、7本塁打、58打点で最多安打（158）のタイトルを獲得。キャリアハイの20盗塁をマークし、76年ぶりに外野刺殺（397）のプロ野球記録を更新するなど、ベストナインと4年連続のゴールデングラブ賞に輝いた。

「水面下で調査を続けているのが、巨人です。外野は丸佳浩、キャベッジ以外は固定できず、シーズン終盤は内野が本職の中山礼都が付け焼き刃的に右翼で起用された。丸も来年4月には37歳。来季高卒4年目の浅野翔吾ら若手の成長、覚醒に期待するだけでは、苦しい状態です。辰己がFA宣言すれば、間違いなく取りにいくはずです」（セ・リーグ球団編成担当）

辰己の今季年俸は1億3000万円。年齢、実績を考えれば、FA選手としては高くはない。

二刀流挑戦を宣言して春のキャンプでブルペン入りしたり、プロ野球のオフの最大イベントであるNPBアワードにちょんまげ姿など“三変化”の仮装で参加、ゴールデングラブ賞の授賞式にはゴールドのスーツに顔まで金色に塗って出席したりと、突飛な言動が“紳士たれ”の巨人のカラーに合うかは疑問だが、背に腹は代えられない。