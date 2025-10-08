¡Ö¤¤¤Ä¤«µ¯¤³¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥É·³37ºÐ±¦ÏÓ¤Î9²óÅêÆþ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂÐÅª¤ÊÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×
¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï°ì»à¤âÃ¥¤¨¤º¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î6Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë4¡Ý3¤È¾¡Íø¡£2Ï¢¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¸«»ö¤ËÍÞ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬6²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤â7²óÆó»àËþÎÝ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É4¡Ý1¤È¥ê¡¼¥É¤ò³È¤²¡¢9²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤¬ÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿µß±ç±¦ÏÓ¤ò¤³¤³¤ÇÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢Â³¤¯J.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Ë¤âº¸ÍãÀþ¤Ø2ÅÀÆóÎÝÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢3-4¤È3Ï¢ÂÇ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤é¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë9²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÅêÆþ¡£1ÅÀº¹¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢½éµå¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢2µåÌÜ¤ËÎÏ¶¯¤¤Æâ³ÑÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤ò2µå¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¾Ã¤·¤ÈÂçÌò¤òÌ³¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î´é¤Ë¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Î9²óµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â±¦ÏÓ¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é·èÃÇ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Î9·î¤Ï13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢2¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨8.71¤ÈÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¸«Êý¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆLA¤ÎºÇÂç¤Î¼åÅÀ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢9²ó¤Îµ¯ÍÑ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡¢3Ï¢ÂÇ¤Ç2¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅ¨¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¡£µÕ¤ËÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÅêÆþ¡¢¤ï¤º¤«2µå¤Ç²Ð¾Ã¤·¤Î°µ´¬Åêµå¤ò¼¨¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉôµß±ç¿Ø¤ÎÍðÄ´¤Ç¤¢¤ï¤äµÕÅ¾¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤½¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤¬¡×¡ÖLA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âµ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯ÉÔ¿¶¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ò³°¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÂç¤¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤â¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç»³ËÜÍ³¿¤¬9²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¤«¤é¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òµÊ¤·¡¢µÏ¿¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÍðÄ´¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤Ç¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÇÔÀï¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤âµ»öÃæ¤Ç¤ÏµêÃÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ê¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£²ó¤Ï¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢¾ï¤Ë¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤òNLCS¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤«¤é³°¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂÐÅª¤ÊÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾ÎNLCS¡¢ºÇÂç7»î¹ç¡¢4ÀïÀè¾¡¡Ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤¹¤Ù¤¤Èµ»ö¤Ç¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âÇº¤ß¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥óÉÔ°Â¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î²÷Åê¤¬¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤ëÂ¸ºß´¶¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤âº´¡¹ÌÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö9²ó¤À¤±¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ®Æ°Åª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8Æü¤Ë¥É·³¤ÎËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè3Àï¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¤ÎÅÐÈÄ»î¹ç¤È¤â¤Ê¤ë¡£º£¸å¤âÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É·³¤ÎÅê¼ê±¿ÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]