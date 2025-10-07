マンCで成長著しい20歳MFがイングランド代表初招集！ 負傷で辞退のチェルシー主将ジェームズの代役に
イングランドサッカー協会は（FA）は10月６日、マンチェスター・シティの20歳MFニコ・オライリーを同代表に追加招集したと発表した。
トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、ワールドカップ欧州予選でここまで５戦全勝、13得点・無失点と他を寄せ付けない強さを発揮して、グループＫ首位を快走中。今月のインターナショナルマッチウィークでは、現地９日に国際親善試合でウェールズ代表と、14日にはグループK第８節のラトビア代表戦を控えている。
この２試合に臨むメンバーには当初、チェルシーで主将を務めるDFリース・ジェームズが選出されていたが、現地４日に行なわれたプレミアリーグ第７節のリバプール戦で負傷し、メディカルチェックを経て、代表辞退が決定。これを受けてFAは、U-21イングランド代表に招集されていたオライリーを代役として、A代表へ昇格させる決断を下した。
オライリーはマンCの下部組織出身で昨年８月にトップチームデビューを飾った逸材。中盤が本職ながら、昨季後半からは左サイドバックで起用されており、今季はここまで公式戦９試合に出場するなど、活躍が目立っている。
これまで世代別のイングランド代表に名を連ねてきた同選手にとっては、今回が記念すべきA代表初招集に。ペップ・グアルディオラ監督の下で成長著しい若きレフティが、大舞台でどのようなプレーを見せるのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
