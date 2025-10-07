今年のゴンチャのハロウィンのテーマは、「RED HALLOWEEN」！

ゴンチャレッドを思わせる「りんごとクランベリー」が登場します。

華やかな香りのアールグレイティーをベースに、シャキッとした食感の果肉のりんごゼリー、ほどよい酸味のクランベリーソースがトッピングされたハロウィンらしい遊び心あるドリンクです。

ラインナップは、定番のミルクティー、ティーエード、ジェラッティーの3種。

気になる新作ドリンクを、編集部の実食レポとともにご紹介しちゃいます！



りんごとクランベリー ミルクティー（ICED）【編集部実食】

「りんごとクランベリー ミルクティー」ICED：M 650円

アールグレイティーの華やかな風味と、甘いりんごゼリーの相性が抜群なミルクティー。

クランベリーソースがアクセントとなって、まろやかさの中にも甘酸っぱさが広がる、多彩な味わいを楽しめます。真っ赤な見た目も相まって、ハロウィンが楽しみになってしまうドリンクです。

編集部員実食コメント

アールグレイミルクティーは、あっさりした飲み心地ですが、まろやかなコクが後味としてふんわり残ります…！

底のゼリーは、甘い蜜味が凝縮されているのでよくかき混ぜて飲むのがおすすめ。

ミルクティーとリンゴの優しいハーモニーに心癒やされる、秋のお散歩中にぴったりな一杯でした♪





りんごとクランベリー ティーエード（ICED）【編集部実食】

「りんごとクランベリー ティーエード」ICED：M 650円

すっきりした飲み心地のアールグレイティーに、りんごゼリーとクランベリーソースのフルーティーさが加わったティードリンク。

お茶のおいしさをストレートに楽しみやすく、ゼリーの蜜のような甘みで、心もうるおいます。

編集部員実食コメント

アールグレイティーの本格的な渋味にびっくり！

深みのあるお茶味の中でリンゴの果肉をひと口噛みしめてみると、みずみずしい甘みを感じられます。お茶とフルーツのフルーティーな調和が飲みやすく、集中作業タイムのお供にいただきたいなと思いました！



りんごとクランベリー ジェラッティー（FROZEN）【編集部実食】

「りんごとクランベリー ジェラッティー」FROZEN：M 680円

芳醇なお茶と旬のフルーツの味わいを満喫できるフローズンティー。飲み進めるごとに、りんごゼリーのシャキッとした食感に、フローズンティーのシャリシャリ食感が混ざり合っていく、遊び心あふれるドリンクです。

編集部員実食コメント

ベースのアールグレイティーにほのかな甘みを感じる飲みやすい一杯。

ゼリーのとろんとした甘みだけでなく、クランベリーの甘酸っぱさも舌先に残り、デザート感を堪能したい時におすすめです…！



■「RED HALLOWEEN」

販売期間：2025年10月9日（木）〜

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり

カスタマイズ：追加トッピングは2つまで可能／ジェラッティーは甘さ・氷の量の変更不可



ポップクリエイター、あさぎーにょさんと初コラボ

ハロウィンのかたわら、レギュラーメニューのほうじ茶も、より熟成と焙煎にこだわられた「秋焙煎ほうじ茶」としてパワーアップ！

強めに焙煎した茶葉がブレンドされ、香ばしさが格段にアップ。まろやかな口当たりにと、奥深い後味を楽しめる一杯に仕上げられています。

ラインナップは、ストレートにほうじ茶の味を楽しめる「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー(ICED/HOT)」と甘みある黒糖を合わせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー（ICED）」の２つ。こちらもぜひ味わってみてくださいね。



秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー（ICED/HOT）

「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」ICED：S 540円、M 590円、L 680円／HOT：S 540円、M 590円

じっくり熟成された一番摘み茶由来の香ばしさと、まろやかなコクの両方を存分に感じられるほうじ茶ミルクティー。涼しさを感じる今の季節にぴったりなホットメニューもおすすめです。



秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー（ICED）

「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」ICED：M 670円

こんがり香ばしい「秋焙煎ほうじ茶」に、黒糖シロップとミルクフォームの濃厚な甘みを合わせた一杯。ほうじ茶ミルクティーのやさしい味わいに、コクの強い黒糖のおいしさが重なったときの豊かなハーモニーが魅力のデザートティーです。



秋めく10月は、「りんごとクランベリー」でハロウィン感を満喫するもよし。「秋焙煎ほうじ茶」を片手に街を歩いてみるもよし。

ゴンチャのドリンクで、思い思いの秋を過ごしてくださいね♪



Text：望月七愛

Photo：Gong cha提供、一部撮影



