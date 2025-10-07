【ゴンチャ新作・実食レポ】今年のハロウィンは「りんごとクランベリー」で真っ赤なハロウィンを満喫！「あさぎーにょ」さんとの初コラボも開催
ゴンチャのハロウィンといえば、“赤”！ 遊び心あふれる「りんごとクランベリー」のラインナップは？
今年のゴンチャのハロウィンのテーマは、「RED HALLOWEEN」！
ゴンチャレッドを思わせる「りんごとクランベリー」が登場します。
華やかな香りのアールグレイティーをベースに、シャキッとした食感の果肉のりんごゼリー、ほどよい酸味のクランベリーソースがトッピングされたハロウィンらしい遊び心あるドリンクです。
ラインナップは、定番のミルクティー、ティーエード、ジェラッティーの3種。
気になる新作ドリンクを、編集部の実食レポとともにご紹介しちゃいます！
りんごとクランベリー ミルクティー（ICED）【編集部実食】
アールグレイティーの華やかな風味と、甘いりんごゼリーの相性が抜群なミルクティー。
クランベリーソースがアクセントとなって、まろやかさの中にも甘酸っぱさが広がる、多彩な味わいを楽しめます。真っ赤な見た目も相まって、ハロウィンが楽しみになってしまうドリンクです。
編集部員実食コメント
アールグレイミルクティーは、あっさりした飲み心地ですが、まろやかなコクが後味としてふんわり残ります…！
底のゼリーは、甘い蜜味が凝縮されているのでよくかき混ぜて飲むのがおすすめ。
ミルクティーとリンゴの優しいハーモニーに心癒やされる、秋のお散歩中にぴったりな一杯でした♪
りんごとクランベリー ティーエード（ICED）【編集部実食】
すっきりした飲み心地のアールグレイティーに、りんごゼリーとクランベリーソースのフルーティーさが加わったティードリンク。
お茶のおいしさをストレートに楽しみやすく、ゼリーの蜜のような甘みで、心もうるおいます。
編集部員実食コメント
アールグレイティーの本格的な渋味にびっくり！
深みのあるお茶味の中でリンゴの果肉をひと口噛みしめてみると、みずみずしい甘みを感じられます。お茶とフルーツのフルーティーな調和が飲みやすく、集中作業タイムのお供にいただきたいなと思いました！
りんごとクランベリー ジェラッティー（FROZEN）【編集部実食】
芳醇なお茶と旬のフルーツの味わいを満喫できるフローズンティー。飲み進めるごとに、りんごゼリーのシャキッとした食感に、フローズンティーのシャリシャリ食感が混ざり合っていく、遊び心あふれるドリンクです。
編集部員実食コメント
ベースのアールグレイティーにほのかな甘みを感じる飲みやすい一杯。
ゼリーのとろんとした甘みだけでなく、クランベリーの甘酸っぱさも舌先に残り、デザート感を堪能したい時におすすめです…！
■「RED HALLOWEEN」
販売期間：2025年10月9日（木）〜
販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり
カスタマイズ：追加トッピングは2つまで可能／ジェラッティーは甘さ・氷の量の変更不可
「あさぎーにょ」さんがコラボ！店頭サイネージや限定ブックレットを見逃さず
「りんごとクランベリー」とともに、ポップクリエイターの「あさぎーにょ」さんと初のコラボレーションも展開されています。
店頭サイネージのビジュアルには、「RED HALLOWEEN」のちょっぴり不思議なハロウィン感が体現されていて、非日常のワクワク感もさらにアップ！
思わず足を運びたくなってしまう、魅惑のコラボです。
2025年10月9日（木）からは、「りんごとクランベリー」を購入すると、あさぎーにょさんの手がけた「RED HALLOWEEN」のストーリーが入ったブックレットがプレゼントされるなど、コラボならではのプレゼントもあるので、ファンの方はお見逃しなく！詳しくはホームページをチェックです。
期間限定でほうじ茶がパワーアップ！？「秋焙煎ほうじ茶」
ハロウィンのかたわら、レギュラーメニューのほうじ茶も、より熟成と焙煎にこだわられた「秋焙煎ほうじ茶」としてパワーアップ！
強めに焙煎した茶葉がブレンドされ、香ばしさが格段にアップ。まろやかな口当たりにと、奥深い後味を楽しめる一杯に仕上げられています。
ラインナップは、ストレートにほうじ茶の味を楽しめる「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー(ICED/HOT)」と甘みある黒糖を合わせた「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー（ICED）」の２つ。こちらもぜひ味わってみてくださいね。
秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー（ICED/HOT）
じっくり熟成された一番摘み茶由来の香ばしさと、まろやかなコクの両方を存分に感じられるほうじ茶ミルクティー。涼しさを感じる今の季節にぴったりなホットメニューもおすすめです。
秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー（ICED）
こんがり香ばしい「秋焙煎ほうじ茶」に、黒糖シロップとミルクフォームの濃厚な甘みを合わせた一杯。ほうじ茶ミルクティーのやさしい味わいに、コクの強い黒糖のおいしさが重なったときの豊かなハーモニーが魅力のデザートティーです。
秋めく10月は、「りんごとクランベリー」でハロウィン感を満喫するもよし。「秋焙煎ほうじ茶」を片手に街を歩いてみるもよし。
ゴンチャのドリンクで、思い思いの秋を過ごしてくださいね♪
Text：望月七愛
Photo：Gong cha提供、一部撮影
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。