日産「新型コンパクトセダン」発表に反響あり！ 「サニーとして発売して！」の声も!? ダイナミック顔＆クラス超え高級インテリア採用した新型「セントラ」米国仕様に熱視線！

「サニーとして発売して！」の声も!?

日産は2025年9月24日、米国市場向けに新型「セントラ」の2026年モデルを発表しました。

セントラは、かつてのコンパクトセダン「サニー」の米国モデルとして1980年代に誕生して以来、北米を中心に根強い人気を誇るコンパクトな4ドアセダンです。

日産「新型セントラ」発表！

【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型コンパクトセダン」です！（30枚以上）

現在の日産のラインナップにおいても主力モデルの一つとして支持されており、2019年に登場した8代目の現行モデルは、2024年に北米で前年比40%増となる15万2659台を販売するなど、好調なセールスを記録しています。

今回発表された新型は、ダイナミックなデザインと洗練された走行性能、そして最新のコネクティビティを兼ね備えました。

エクステリアは、フロント部分に進化を遂げたVモーショングリルと、シャープな薄型LEDプロジェクターヘッドライトが採用され、従来よりも明るさを大幅に向上させつつ、洗練された表情を創り出しています。

インテリアは上質かつモダンな空間へと進化し、ワイヤレスのApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応したクラストップレベルの12.3インチデュアルディスプレイが備わるほか、タッチ式のエアコンスイッチパネルや64色から選べるアンビエントライトが洗練された室内を演出します。

さらに、8スピーカーのBOSEプレミアムオーディオや、ナッパレザーのような手触りと高い耐久性を両立した合成皮革素材「TailorFit」のシートなど、クラスを超えた快適装備も充実させました。

パワーユニットには、最高出力149馬力を発揮する2リッター直列4気筒エンジンを搭載。チューニングが改善されたエクストロニックCVTとの組み合わせにより、より自然で滑らかな加速感を実現しています。

走行性能の面でも大きな進化が見られ、ボディ剛性を従来モデル比で6%向上させたほか、大型ダイナミックダンパーの採用によって路面からの振動を効果的に低減し、優れた静粛性と快適な乗り心地を両立させました。

また、トランクやミラーなどの形状にも工夫を凝らし、フラットなアンダーボディとすることで空気抵抗を低減させ、走行安定性と燃費性能の向上に貢献しています。

安全・運転支援システムも大幅に拡充され、車線変更時に斜め後方の車両との衝突回避をアシストする「インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）」や、高速道路などでの長距離運転の負担を軽減する「プロパイロット」をセントラとして初めて搭載。

加えて、駐車をサポートする「インテリジェントアラウンドビューモニター」をはじめ、歩行者検知機能付きの緊急ブレーキなど、多様なドライブシーンで役立つ機能が充実しています。

このほか、日常の使い勝手にも配慮されており、クルマに近づくと自動でロックが解除され、離れるとロックされるインテリジェントキーや、大きな荷物も出し入れしやすいラゲッジスペースなどが採用されました。

新型セントラは「S」「SV」「SR」「SL」の4グレードで展開され、特にパフォーマンスを追求したデザインをまとったスポーティなSRグレードの復活が注目されます。

米国での販売は2025年後半に開始される予定で、価格は発売が近づいたタイミングで発表される見込みです。

そんな、北米で発表された新型セントラについて、ネット上で日本のユーザーからも大きな反響が寄せられています。

「立派になったなぁ」「なかなか個性的で良い」など、進化したデザインを評価する声が上がっています。

そして特に多く見られるのが、日本市場への導入を熱望するコメントです。サニーの後継車としてその存在に期待を寄せる声と共に、「日産ファンとして、海外だけで売っている状況を早く解消してほしい」といった切実な意見も投稿されています。

なかには「セントラをサニーとして発売しては？」といった提案も見られました。

また、もし日本で販売するなら、という視点での意見も存在。

「カローラより安い価格で勝負してみてほしい」「まずはガソリン車からでいいので導入を」といった現実的な提案から、「スポーティなSRグレードをNISMO仕様にして、e-POWERの4WDにして発売してほしいですね」といった、日本独自の高性能なモデルを期待する声まで、さまざまな要望が寄せられています。

日本の市場ではセダンが厳しい状況にあることは理解しつつも、「日本でもありだと思う」と、その登場を待ち望むユーザーの期待がうかがえました。