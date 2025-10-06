人気占い師が明かす 「運がいい人の謎」知らずにやってたら最強の習慣





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」に近づくヒントを、芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！







【ぷりあでぃす玲奈】

芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと自身のモデル経験から得た知識を活かした美容占いや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。







「持ってる人」の特徴



さまざまな方々の占いデータや私の身のまわりの人たちを見ても、今回お話しさせていただくことを「無意識でやれている人」たちはいつも楽しそうだし、間違いなく運を持っているなと感じます。そんな人たちに「共通して言えること」をマネしてみてください。無意識にやっている人、自分はそうでなければ今日から意識して・続けて身につけてしまえばよいのです。



「運を持ってる人」って、すごい特別なことをしてるように見えて、実は“無意識にある行動”が習慣になっている人が多い。「どれだけ人のために動いたか」「困っている人にどれだけ手を差し伸べたか」で、自分に返ってくる運の質が変わってくる。ギブ＆テイクってよく言いますが、運がいい人って、圧倒的に「与えている人」が多いんです。無理してやることじゃなくて自分にできる範囲でいいんです。



たとえば、仕事で3つお願いされていたら、＋1の4つやってみる。それでも大きく違ってくるでしょう。偶然じゃなくて日々の習慣で運を作ってる。誰でも今日から意識すれば、気づいたときには驚くほど変わっているはずです。







「運は作れる」その理由とは

