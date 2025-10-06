10月4日、5人組アイドルグループ・Aぇ!groupのメンバー草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕された。突然の報道はグループファンのみならず、バラエティ番組で彼を応援してきた視聴者に大きな衝撃を与えた。とくに波紋を呼んでいるのが、『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）の内容差し替えだ。

「草間さんは2019年9月29日に初登場して以来、たびたび出演し、ユーモアあふれる発言と体を張った挑戦で存在感を示してきました。しかし、今回の逮捕により出演部分は直ちに差し替えられ、5日の放送は『巨大スズメバチを捕獲せよ』と題した内容に変更されてしまいました。城島茂さんやSUPER EIGHTの横山裕さんが出演し、番組としては通常回として成立しましたが……」（放送作家）

芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「出演者の逮捕となれば、スポンサーや局の判断は厳しくならざるを得ません。『ザ！鉄腕！DASH!!』のように家族視聴が多い番組では、イメージ悪化を避けるために即座に出演見合わせが決定されます。今回も例外ではなく、草間さんが今後同番組に復帰できる可能性は極めて低いでしょう」

一方で、5日の放送のラストで流れた次回予告には、timeleszの篠塚大輝の姿が映っていた。篠塚は8月3日の放送で番組初出演を果たしているが、グループの新メンバーゆえ知名度はそこまで高くない。STARTO ENTERTAINMENTのファンの中からは「なぜ彼が出演できるのか」という声も上がった。

X上でもさまざまな声が飛び交っている。

《そのせいでまたあいつがきたらどうするねん》

《ジャニーズやめた人らに来てもらってもいいのに》

《リチャのせいでまた復活するんか…？ファンとして辛すぎるわ》

前出の芸能ジャーナリストは、篠塚への拒否感が起こる背景について語る。

「グループ脱退や逮捕などで生じた穴を埋めるには、番組側は次世代人材を模索せざるを得ません。しかし、ファン心理として代役に“いきなり篠塚さん”では拒否反応が起こるでしょう。デビューしたばかりの篠塚さんが“草間さんの後任”だと受け取られれば、彼自身にとっても重荷になるリスクがあります」（前出・芸能ジャーナリスト）

番組の制作サイドとしても、草間の代役選びは番組の浮沈を左右する重大な判断となる。

「1995年から放送されている『ザ！鉄腕DASH』は、TOKIOのメンバーだった山口達也さんが未成年に無理矢理キスをしたことなどが報じられ、2018年5月6日付でグループを脱退・退所しました。続いて長瀬智也さんが『自由な形で表現活動をしたい』という理由から2021年3月末でグループを脱退・退所。そして2025年6月には国分太一さんがコンプライアンス違反により無期限活動休止を発表しました。番組には城島さんと松岡さんのみが残り、存続には後輩の出演は不可欠です。今回の騒動もまた大きな転機となるでしょう」（スポーツ紙記者）

そもそも番組を続けるのかどうかも議論すべきかもしれないが……。