Ankerの車載ホルダー、理想が全部詰まってるから見て！
この記事は2025年6月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
車を運転する際、スマートフォンのベストポジションは定まっていますか？ カーナビとして使用する場合は、より快適に設置できていますか？
Anker（アンカー）のマグネット式スマホホルダー「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」なら、それらの課題を一挙にクリアできますよ！
■この記事で紹介している商品
取幅広い車種に取り付け可能
「Nano Car Mount」は、幅広い車種のダッシュボードや、カーナビのスクリーンに取り付けが可能。最適な取り付け位置は、スペースに余裕があり平らでなめらかな場所です。
強力なマグネットがiPhone 12シリーズ以降のiPhoneに対応しており、激しい振動でもしっかり固定してくれますよ。
360°回転、最大45°まで角度調整できる
マグネット式パッドは360°回転し、最大45°まで角度調整が可能です。つまり、あなた好みの位置でスマホを固定できるわけですね。
光の加減でディスプレイが見づらかったり、スマホに対して「もうちょっとこっち向け〜！」なんてイライラしなくてすみそうです。
約60℃までの耐熱、約10.2kgまでの耐荷重
これからの季節は、車内温度の上昇が懸念されます。となると、取り付けっぱなしの「Nano Car Mount」に影響はないのか心配になりますよね。
ご安心ください。そこで3M製の高耐久接着素材を使用した接着テープが大活躍してくれます。このテープ、約60℃までの耐熱を実現させているんです！
さらに約10.2kgまで耐えられる接着力の強さも魅力的なのですが、いざ車から取り外すことになっても綺麗に剥がせるのだそうです。
まとめると、幅広い車種に対応しており、360°回転でき微調整も可能。おまけに約60℃までの耐熱性能まで備えており、ほしい機能がほぼすべて詰まった理想の車載ホルダーと言えるのではないでしょうか？ ぜひチェックしてみてください！
こちらもおすすめ！
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。