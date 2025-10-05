Image:Amazon.co.jp

この記事は2025年6月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

車を運転する際、スマートフォンのベストポジションは定まっていますか？ カーナビとして使用する場合は、より快適に設置できていますか？

Anker（アンカー）のマグネット式スマホホルダー「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」なら、それらの課題を一挙にクリアできますよ！

■この記事で紹介している商品

取幅広い車種に取り付け可能

「Nano Car Mount」は、幅広い車種のダッシュボードや、カーナビのスクリーンに取り付けが可能。最適な取り付け位置は、スペースに余裕があり平らでなめらかな場所です。

強力なマグネットがiPhone 12シリーズ以降のiPhoneに対応しており、激しい振動でもしっかり固定してくれますよ。

360°回転、最大45°まで角度調整できる

マグネット式パッドは360°回転し、最大45°まで角度調整が可能です。つまり、あなた好みの位置でスマホを固定できるわけですね。

光の加減でディスプレイが見づらかったり、スマホに対して「もうちょっとこっち向け〜！」なんてイライラしなくてすみそうです。

約60℃までの耐熱、約10.2kgまでの耐荷重

これからの季節は、車内温度の上昇が懸念されます。となると、取り付けっぱなしの「Nano Car Mount」に影響はないのか心配になりますよね。

ご安心ください。そこで3M製の高耐久接着素材を使用した接着テープが大活躍してくれます。このテープ、約60℃までの耐熱を実現させているんです！

さらに約10.2kgまで耐えられる接着力の強さも魅力的なのですが、いざ車から取り外すことになっても綺麗に剥がせるのだそうです。

まとめると、幅広い車種に対応しており、360°回転でき微調整も可能。おまけに約60℃までの耐熱性能まで備えており、ほしい機能がほぼすべて詰まった理想の車載ホルダーと言えるのではないでしょうか？ ぜひチェックしてみてください！

