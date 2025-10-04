2020年6月に兵庫県宝塚市の住宅においてボーガン（クロスボウ）を撃ち、自らの母、祖母、弟の3人を殺害し、家に訪れた叔母1人にも重傷を負わせた野津英滉被告（28）。その裁判員裁判の第2回公判が9月30日、神戸地裁（松田道別裁判長）で開かれた。

【写真】笑みを浮かべ、ポーズをとる中学生時代の野津被告。凶器に用いられたクロスボウ

「死刑になるために」一家を惨殺したという野津被告。被告人は母・弟・祖母との関係がうまくいかず、家庭環境も荒れていたと弁護人が主張した。なぜ家族を躊躇いなく殺めたのか--本人が法廷でその理由を語った。裁判ライターの普通氏がレポートする。

「自分の苦しみを世間に知ってもらいたい」

弁護側の証拠として、被告人の陳述内容が読み上げられた。これは、被告人が起訴される前に、弁護人に対して話した内容をまとめられたものだ。第2回で報じた内容に継続して、家族に殺意を抱いた経緯が語られた。

弟の暴力が原因で家を出た母が帰ってきたころから、被告人の身体にさらに変化が起きる。頭の回転が遅くなり、脳を使いたいように使えないと感じるようになる。腸の感覚もおかしく、排便したいときにできない、またその逆もあった。

病院でMRIを撮ってもらったが異常はなかった。不調の原因はわからず、考えれば考えるほどストレスになる。日常生活も満足にできず将来を悲観し、死にたくなった。大学を休学し部屋に閉じこもるが、食事をすると家族に会わなければならず、食事も日に1回などになった。

自殺をしようとしたが、それでは家族は原因を顧みようとせず、好きなことを言うんだろうと想像したら苦しくなった。ならば、みんな殺してしまおうと思った。自分の苦しみを世間に知ってもらいたいと考えたのだという。

ストレスの根本は母だが、母を産んだ祖母、そして弟も母の子である意味で同義と思った。一家を殺害することは、自身の責任、使命、宿命などと考えるようになった。すべてを清算して最後に死のうと考えた。

大学の授業で、3人の殺害でも減軽され死刑にならないかもと聞いた。叔母も血のつながる一族として、清算の対象とした。4人殺せば死刑になると思った。

なぜ凶器にクロスボウを選んだのか

事件の計画は2〜3年前から立てた。当初、凶器はボウガンの他に、コンバットナイフも候補に考えていた。所持に資格がいらず、安価で、ネットで買え、刺殺に特化していると考えたためだ。米軍で採用されているナイフを2本買い、本を切り刻むなどした。しかし、ナイフでの犯行には躊躇があった。

後にネットでクロスボウを2本買い、2本とも部屋に置いていた。矢は備え付けのものも含め、16本あった。矢はポケット六法や、叔母宅付近の駐車場のブロック塀で試し撃ちをした。

叔母に関しては、叔母の家でボウガンで撃とうと考えた。10回ほど下見に行き、そのうち5回は実行するつもりだった。

実際にはない書類にハンコをもらうという名目で叔母宅へ行き、玄関で叔母を撃つイメージで下見をした。しかし、実行したあとの光景に耐えられるか自信がなく、一線は越えなかったという。叔母が玄関先で被告人に応対した様子は、叔母の証言を伝えた第一回記事でも伝えた通りだ。この被告人の陳述を、叔母はどのように受け止めるのだろうか。

弟が6月4日に仕事で家を出ることを知って、その日に犯行日を決めた。

事件当日午前5時、1階トイレで祖母が手を洗っていた。祖母はトイレに入るときドアを開けるクセがあった。背後から撃つと、側頭部を貫通し、無言でトイレにもたれかかるようにして死亡した。弟にバレないように死体は部屋に運んでベッドの下に隠し、血はティッシュで拭いた。

弟への犯行のために矢を装填した。トイレか洗面台に行くことは予想できた。午前6時に洗面台へ向かったのを確認すると、その背後から側頭部を撃った。弟は「いたっ」と言い崩れた。左手で矢を抜こうとしていたがいずれ死ぬと思って部屋に戻る。

30分後に弟の様子を見ると、まばたきをしていた。午前8時半ごろに見ると、寝そべるような体勢ながら矢が頭から抜けていた。身体を動かしていたので、もう一度ボウガンを撃つと崩れ落ちた。

その後叔母に「いつ来んねん」と電話して、ボウガンを構えて待っていた。側頭部を狙おうとしたがヘルメットをしていて、結局矢は首のあたりに当たったヘルメットを外させて再度撃とうとしたが、怯える様子から、騒がれては一番優先の計画が実行できなくては困ると思い、「黙っとけ」と伝える。

別居していた母には「学校の書類出すから早よ来い」と呼び寄せた。家に入ってきた母の側頭部に向けて階段から撃つと、崩れ落ちるようにして倒れた。死体はリビングまで引きずっていった。

その後、警察に出頭しようと荷物をまとめていた。叔母が家から出る音がした。その後玄関が騒がしくなり、私が加害者ですと名乗った。

淡々と読み上げられた陳述書の内容。特に家族との不仲や憎悪について伝わる点はあっても、犯行状況については特に感情を読み取ることができず、法廷で底冷える思いだった。

この陳述書を補足する意味合いとして、被告人質問が行われた。

家族よりも霊媒師に相談

背中と首が曲がり、ずっと下を向く状態の被告人。発言をマイクで拾うため、身体を起こすよう求められるが、違いがわからない程度にしか起こせない。拘置所に入ってから、左手は固まって動かず、薬は飲んでいるが何の薬かはわからないという。

声は低く、くぐもったという表現の通りに感じる。質問に一つ一つゆっくりと答えていく。

平成30年ごろに、脳や腸がコントロールできなくなり、これまでできたことができなくなった。心境は「ヤバいの一言ですね」と気持ちを表す。

病院では異常は見つからず、次に電話で霊媒師に相談したという。しかし解決には至らず、家族へのストレスはどんどん溜まっていった。家族が気付いて解決に動いてくれることもなかった。

自殺を考えたが、自分が抱いている苦しみ、家族へのストレスをわかってもらえないなら意味がないと考えた。

死刑になるために、3人以上の殺害を計画した。それ以外にも、殺害した祖母、母、弟のことを「殺されるに値する人物だった」などと表現し、その殺害の理由を供述する。叔母に関しても、「人間的に一定の問題がある」などとして、4人目の対象とした。

しかしその後にナイフを購入したが、「抵抗があった」として凶器をクロスボウに変える。しかし、凶器を変えたとしても当然に抵抗感はあったという。

弁護人「ナイフを使う抵抗と、クロスボウを使う抵抗に違いはありましたか」

被告人「あったのはありましたが、攻略法を見つけましてね。克服しました」

弁護人「攻略法とは」

被告人「第一次世界大戦、第二次世界大戦の記事を見ました」

被告人のその後の説明内容から推察すると、第二次世界大戦では「獲物を見たら引き金を引く」と条件づけることで殺傷行為の精神的ハードルが低くなった、という記事を見たということだと思われる。淡々と事件の様子を陳述していたのは、これが要因なのかとも感じたが、その理由は定かではない。

「やっと始まったな」

事件の様子が語られる。被告人の話すトーンは全く変わらない。

弁護人「矢を装填するとき何を考えたのですか」

被告人「『的を見て、狙ったら撃つ』ですね」

弁護人「撃ったあとの感情は」

被告人「やっと始まったって感じですね」

祖母を殺害後、まったく躊躇することなく、弟にも手をかける。叔母に電話をしたら、予想外に早く家に来ることに焦ったという。しかし、その心境を聞かれると「まぁ、殺す要領は変わらないんで、そのまま叔母も殺しちゃおうという感じでしたね」と答える。

叔母への追加攻撃も考えたというが、ヘルメットやその他体勢などを加味し、無理だと断念したという。決して、心理的なためらいなどを口にすることはなかった。

恨みを募らせていた母の襲撃の前は「絶対殺す」という強い気持ちがあったという。そして母への犯行も完遂した。

逮捕されたときの気持ちとして「（自分が死刑になるための計画が）やっと始まったな」という思いで、現在にいたるまで事件を起こした後悔はないという。

体調は今も改善せず、自分の死を望む気持ちが強いという被告人。「このまま早く死刑になって、くらいたい気持ちです」などと語る。仮に死刑が宣告されても、自分の死にたい気持ちは変わらないという。

家に残されていた3人の遺体のそばには塩が置かれていた。理由を聞かれると「結界を張って、死亡した本人が霊媒的に僕に取り憑いてくるのを阻止するためです」と答える。

この日の最後まで、死亡した3名への後悔の念を語ることはなかった被告人。凶行の動機を、社会はどのように受け止め、感じるべきなのだろうか。

◆取材・文／普通（裁判ライター）