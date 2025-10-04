【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月6日〜10月12日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月6日〜10月12日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では掴みきれないことがあります』


｜総合運｜　★★☆☆☆


「自分が今後どうありたいのか」「何を手にしていきたいのか」がわかってきます。もちろんそれに向けての努力は必要なので、まずはまだ叶わないことにモヤモヤしてしまいそうです。仕事や公の場では気持ち的に余裕がないため、周囲の人達に対して何も取られたくない思いが強くなります。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


準備不足さを感じることがあるでしょう。相手の細かい部分の情報や自分の不足などで、取るべき行動がわからないこともあります。それでも楽な方には流されない方が良いでしょう。シングルの方は、神経質な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があえてこちらを泳がせていることがあります。

｜時期｜


10月6日　ハラハラすることが減る　／　10月10日　自分を保てない

｜ラッキーアイテム｜


雑貨屋

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞