【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月6日〜10月12日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月6日〜10月12日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では掴みきれないことがあります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
「自分が今後どうありたいのか」「何を手にしていきたいのか」がわかってきます。もちろんそれに向けての努力は必要なので、まずはまだ叶わないことにモヤモヤしてしまいそうです。仕事や公の場では気持ち的に余裕がないため、周囲の人達に対して何も取られたくない思いが強くなります。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
準備不足さを感じることがあるでしょう。相手の細かい部分の情報や自分の不足などで、取るべき行動がわからないこともあります。それでも楽な方には流されない方が良いでしょう。シングルの方は、神経質な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があえてこちらを泳がせていることがあります。
｜時期｜
10月6日 ハラハラすることが減る ／ 10月10日 自分を保てない
｜ラッキーアイテム｜
雑貨屋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞