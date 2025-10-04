Photo:Elvard project / Shutterstock.com

秋のiPhone発表会が終わると、次の大きなスマホ発表は年明けのSamsung（サムスン）。来年は、フラッグシップスマホGalaxy S26シリーズの登場が期待されています。

が、このGalaxy S26シリーズ、ラインナップが噂で迷走しています。

Galaxy S26+はある？ ない？

日本では未発売なのですが、Galaxy Sシリーズには「+」モデルがあります。基本スペックは無印とほぼ同じでスクリーンが大きいのが特徴。Galaxy S25だと、基本モデルが6.2インチ、+モデルが6.7インチでした。スペックも高い最高位機種Ultraモデルは6.9インチ。これに薄型のGalaxy S25 Edgeもあります。

ただし、Galaxy S26シリーズではこのラインナップが代わり、Galaxy S26+というモデルはなくなると噂されていました。が、最新噂ではこれが一転、やっぱりリリースする方向だとか。

Galaxy S26に関しては「Pro」モデルというまったく新しいネーミングも噂されており、無印のGalaxy S26はなくなり、これがGalaxy S26 Proになるという非常にわかりにくい説も流れています。もし、+とProとUltraという3ラインナップになったら、もう何がなんなのか消費者からは非常にわかりにくくなってしまうのですが…。

ネタ元のAndroid Ploliceは、+モデルは通常ラインナップの中では売り上げが低く、Galaxy S25 Edgeの登場によってなくしてOKと判断していたいものの、そのGalaxy S25 Edge自体の売り上げも好調ではないことから再検討しているのでは？と解説。

…ProとかPro MaxとかUltraとか、なんでもいいのですが、消費者としてはわかりやすいラインナップとネーミングを希望します。

Source: Android Police