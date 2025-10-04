「戦争しないでくださいって言っても、どこかの国が何かを考えたら始まってしまう側面がある」──総裁選を前に防衛省内で上がるのは、"あの右派候補"を懸念する声だ。

【写真】「貴重なドラマー姿」「全身ピンクの昭和ファッション」若き日の高市早苗氏、「坊ちゃん刈り」当時の小泉進次郎、ブルーのワンピースで母と出かける滝川クリステル

メディア各社の調査では高市早苗前経済安保相と小泉進次郎農水相がトップを競り合っている情勢だが、なかでも注目なのが、前回の総裁選で石破氏と決選投票を競い、僅差で敗れた高市氏。史上最長の政権を築いた安倍晋三元首相の後継者を自認し、国民人気も高い高市氏を「宰相の最有力候補」と評する向きもある。

中国、北朝鮮への強硬姿勢で知られる高市氏だが、右派色が濃厚な「高市新首相」の誕生に、防衛省内に漂うのは歓迎ムードとは真逆の警戒感だ。「台湾有事」が現実味を帯びる中、有事となれば最前線に立たされる彼らの間で、「高市だけはゴメンだ！」という悲痛な声が相次いでいるのだ。

一方、経験不足も指摘されるライバルの進次郎氏には意外な好評価も。国の行く末を占う総裁選を見る「防人」の心中は──。

高市氏の強気すぎる外交政策

「外交の方向性ということについて、日本がもう一度世界の真ん中で、咲き誇る日本外交を取り戻す時にきているし、そうしなければならない」

9月24日、日本記者クラブ主催による公開討論会で、高市氏はこう述べた。「世界の真ん中」「咲き誇る」というフレーズからは、高市氏が「路線継承」を公言してはばからない安倍元首相の影響がうかがえる。

一方で、靖国神社の参拝について考えを問われ、「いかに戦没者を慰霊するか、平和を祈るかということについては、これは適切に判断しなければいけない」と述べるにとどめた。前回の総裁選では、参拝を明言し、国内外で物議を醸したが、今回は意図的に保守色を薄めた形だ。

しかし、防衛政策について語る場面では、その思惑が透けるような発言も繰り返している。9月19日の出馬会見では、「防衛力の裏付けのない外交は弱い」と語り、研究開発費や新たな装備品の調達など、「費用をしっかりと積み上げて、絶対に日本の領土と国民を守り抜く」と力強く語り、国力強化の方針を明示した。

こうした発言は、すでに近隣国を刺激している。

中国、北朝鮮と歩調を合わせることの多い韓国でも高市氏への警戒感は高く、韓国紙「朝鮮日報」は高市氏について、故安倍晋三元首相に近い保守強硬派の「女安倍」と紹介しているほどだ。

しかし、こうした声は意外にも高市氏にとっては「身内」であるはずの「防衛族」の議員や官僚らからも漏れ聞こえてくる。

「防衛族の議員たちの間では、高市氏への評価はそれほど高いとはいえません。ある防衛大臣経験者は、『高市が総理になったら"台湾有事"が現実になる』と露骨に拒否感を示していたほど。防衛省幹部ら『背広組』と自衛官ら『制服組』でも受け止め方は違いますが、特に『制服組』の中で、高市氏の首相就任を避けたがる傾向が強いように感じます」（全国紙政治部記者）

現実に「有事」が起きた場合に最前線に立たされることになるのが「制服組」である。彼らは、高市氏が新首相になることで「有事勃発」のリスクが格段に上がることにただならぬ危機感を持っているという。

ある防衛省幹部はこう吐露する。

「中国は高市氏が大嫌いだ。一気に警戒レベルが上がる。戦争になる日が近くなる。自民党は人材不足で総理にふさわしい者がいないが、とはいえ高市氏は危険だ。総理になったら当然いつもの保守色に戻る。中国を刺激して日本にいいことはない。防衛力の強化は必要不可欠だが、彼女がそれを訴えると反発が大きい。高市氏が言うのと小泉氏が言うのとでは、印象が全然違う。小泉氏の力を評価するわけではないけどね」

別の防衛省関係者も同様に、「高市新総理の誕生は『台湾有事』を誘発する」と不安を口にする。

「今回の総裁選では、総理になりたくて独自色を抑えている様子が目立つが、総理になったらいつもの強気な姿勢に戻るのは目に見えている。戦争が近づくなと思うよ。自衛官の処遇改善などはより進むだろうが、戦争への道も進んでしまう」

永田町関係者もこう危険視している。

「政治家としての能力に期待もできるが、その能力がジャマになる可能性もある。防衛省にとって、一番面倒なのは『防衛フリーク』的な考えを持つ政治家だ。防衛の専門家でもなく、ましてや現場の人間でもない。独自の国家観に基づく理想を追い求めるタイプは弊害が大きい。政治家としての実務能力に欠けていればまだいいが、下手に仕事ができてしまうと非常にまずい。こうした手合いが、『官邸主導』を掲げて自信満々に政策に口出しした結果、実態とのズレに気付かず、現場にしわ寄せがいくという最悪のケースに陥る可能性を感じている」

実務能力に長けた高市氏ならではのリスクともいえるが、では、ライバルである進次郎氏はどうか。高市氏とのデッドヒートを勝ち抜けば、「戦後最年少総理」という栄誉に浴することになるが、若さゆえの経験不足と軽はずみな言動が批判を浴びる場面も少なくない。

防衛政策に通じる高市氏に比べると、存在感で見劣りしそうだが、意外にも前出の防衛省関係者は、「総理にするなら小泉氏が断然いい」と言い切る。

「実力不足じゃないかって？ いや、実力不足だからこそやりやすいんだよ。高市氏と違って中国を刺激することもないし、こちらとしても扱いやすい。制服組も内局もうれしいんじゃないか。イケイケドンドンの高市氏より、懐柔しやすい小泉氏がいい。2022年の安保三文書の改定で防衛費は『2027年度までに約43兆円にする』という大枠の方針は決まっている。つまり、防衛費は高市氏でなくても、下がることはない。『台湾有事』を避けながら防衛の抜本的強化を実現するというのが我々にとってのベストシナリオ。そういう意味では、『実力不足』の小泉総理のほうが都合がいい」

「政界の壊し屋」こと小沢一郎氏は、時の海部俊樹首相について「神輿は軽くてパーがいい」と言い放った。自民党幹事長として権勢を振るった小沢氏が「軽量級」の海部氏を揶揄したとされる一言を彷彿とさせる、防衛幹部の言葉である。

制御不能な高市氏か、御しやすい小泉氏か。「防人」たちの思惑も交錯するなか、10月4日の開票が迫る。