部下のSNSに“いいね！”を押すのはNG？　あのちゃん、悩める中年に金言「いいねって結局…」

9月29日（月）に放送された『あのちゃんねる』には、チュートリアル徳井義実とブラックマヨネーズ小杉竜一がゲスト出演。おじさんだけでは行きづらい原宿の話題スポットを、あのちゃんと一緒に巡るロケを行った。

【映像】おじさんは「いいね！」禁止？あのちゃんが語る真意

番組では、3人が中年男性からの悩みに答える場面も。

「部下のインスタに“いいね！”を押したら、『見てるんですね…』って言われて。交流を深めるためにSNSを見たのに、見ちゃダメなんですか？」という悩みが紹介されると、あのちゃんは「いいね！は別に交流を深めるきっかけにならないかも」と断言した。

「後日会った時に『載せてたあのご飯、美味しそうだったね』とか会話するのはいいけど、いいね！はアピールに見える可能性あり」と分析する。

徳井は「いいね！押してあげたで、みたいな変なプレッシャーを与えることになるか」と納得の表情を見せ、「交流深めようと思っていいね！押してあげてるのにっていうスタンス、あんまりよくないよね」と、おじさんにありがちな上から目線に苦言を呈した。

つづけてあのちゃんは「この相談者はあんまり考えずにいいね！押しまくってるタイプだから、勘違いされやすいかも」と推測したうえで、「いいね！って結局、本当にいいと思って押すことないもん」と、SNSに対する意外な本音を告白した。

この言葉に、中年世代の徳井は「はぁ〜」と唸る。

「マジでいいなと思っていいね！するのって、古着屋の洋服ぐらいじゃないですか。このお店、今度行こうみたいな。徳井さんのところにいいね！しに僕がいかないですよ」と、その線引きを説明するあのちゃん。

徳井が「本当にいいね！って思った以外の、何かしらの理由があるってこと？」と尋ねると、「そう思ってしまうから、『見てるんだな』って（部下に）思わせちゃう」と語った。

徳井は「たぶんおじさん世代は、いいね！について、共通の認識が持てていないのかもね」と推測。「しなきゃいいのにが多すぎるな、おじさんって」と苦笑いを浮かべつつ、「気をつけてください、世の中のおじさん。いいね！は押さない」と注意喚起していた。