この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大仙公園（大阪府堺市）で10月4日、ガス気球「おおさか堺バルーン」の運行が始まる。3日にはメディア向け試乗会が行われた。



「おおさか堺バルーン」では、地上約100メートルの高さから、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」を構成する古墳の一つ「仁徳天皇陵古墳」などを一望できる。フライト時間は10分～13分程度。



堺市の公式PRキャラクター「ハニワ部長」は、「1600年生きてきて、空から古墳を見るのは初めての経験で、本当に興奮しました。古墳だけに」と話した。



営業時間は10時～18時。料金は大人＝4,200円、子ども＝3,000円ほか。利用日の10日前から予約可能。