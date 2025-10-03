この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大仙公園（大阪府堺市）で10月4日、ガス気球「おおさか堺バルーン」の運行が始まる。3日にはメディア向け試乗会が行われた。

「おおさか堺バルーン」では、地上約100メートルの高さから、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」を構成する古墳の一つ「仁徳天皇陵古墳」などを一望できる。フライト時間は10分～13分程度。

堺市の公式PRキャラクター「ハニワ部長」は、「1600年生きてきて、空から古墳を見るのは初めての経験で、本当に興奮しました。古墳だけに」と話した。

営業時間は10時～18時。料金は大人＝4,200円、子ども＝3,000円ほか。利用日の10日前から予約可能。

