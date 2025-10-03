お笑いコンビ、しずるの純（44）が3日、X（旧ツイッター）を更新。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）のX投稿に不服を唱えた。

事の発端は、堀江氏の昨年3月14日のポスト。初期の腎臓がんの手術による入院から復帰したお笑いコンビ、オズワルドの畠中悠がラジオ番組で「逆にいうとよかったね。とってよかった。ある意味、腎臓がんになって手術したことによって、気づけたことやありがたみや感謝が芽生えた。よりくっきりと。さらに僕、去年肺炎になってタバコも止めて。今度腎臓がんになって野菜を食べたり自炊したりとかして。人よりも健康な気がしてきて」と語ったことを取り上げたネット記事を引用。「野菜食べたら健康になるってアホみたいな信仰だよな。肉ばっかり食べてても80代後半でピンピンしてる人もいるんだからさ」と持論を述べていた。

その畠中が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演。腎臓がん手術を振り返るトークをする中、相方の伊藤俊介が「腎臓取った畠中にみんな優しかったんですけど、ほんとに世の中に1人だけ、当たり屋みたいな絡み方してきた人がいて」と水を向けると、畠中は堀江氏の投稿に言及し「野菜は美味しいから食べるもので、健康には関係ないという…」と苦笑いしていた。

堀江氏は、今回の畠中の発言を取り上げたネット記事に反応し、あらためて「野菜で健康とか言ってると、また病気になるぞ。。ちゃんと学べ予防を」と忠告するとともに「真面目に学ばずに諫言する人を茶化すのがお前らクソ芸人どもなんだよ」と苦言を呈した。

純は、この堀江氏の投稿に対し「堀江さん、諫めて下さることはありがたいことなんですが」とした上で、「『クソ』とか強い言葉浴びせられると正直胸に悪いですよ。それこそ、聞いていて心が不健康になります。心も体も健康でいたい僕はそう思いました」と訴えていた。