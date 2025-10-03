クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、自宅に居ながら湯めぐり気分を楽しめる「旅の宿」から、三幸製菓が展開する米菓「雪の宿」とコラボレーションした「旅の宿 ミルクの香り」を10月10日に数量限定で発売する。

「旅の宿」は、1986年の発売以来、温泉の温浴効果や香りを研究するとともに、温泉の世界観、日本の情緒を追求してきた。日本各地の温泉地を描いた版画のパッケージや温泉地をイメージした色や香りで、自宅に居ながら湯めぐり気分を楽しめる入浴剤となっている。

三幸製菓の「雪の宿」は、さっくりとやわらかな食感と甘じょっぱさが特徴のおせんべいで、1977年の発売以来、長年にわたり、お茶の間で親しまれてきた。

今回、お風呂とお茶の間で、長年家族に親しまれてきた「旅の宿」と「雪の宿」の初コラボレーションが実現した。ミルクのおいしさが魅力である「雪の宿」をイメージした「旅の宿 ミルクの香り」は、乳白色のにごり湯の入浴料（浴用化粧料）。「コメエキス成分」配合で肌がしっとりうるおい、「ミルクの香り」でくつろぎのバスタイムを届ける。

パッケージデザインには、「旅の宿」ならではの雪国の温泉地を描いた版画に、「雪の宿」と公式キャラクター「ホワミル」をあしらい、2つの「宿」のコラボを盛り上げる。

なお、同品は温泉の湯を再現したものではないとのこと。同品は食べ物ではないという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月10日（金）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp