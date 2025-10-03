またまた大大大当たりキターーーーッ！【ミスド】パケも可愛い♡「新作ドーナツ」

定番・変わり種・コラボなど、さまざまなドーナツが並ぶ【ミスタードーナツ】。今食べてほしいのが「ブラックサンダー」とコラボした「新作ドーナツ」です。見た目・味にこだわったおすすめドーナツと秋にぴったりなさつまいもドーナツをご紹介します。

間違いない組み合わせ「ブラックサンダー × ストロベリー」

@yuumogu22さんが「超ザックザク」「苺チョコ最高」と激推しするのは、定番のオールドファッション生地にブラックサンダーを感じるココアクッキー・チョコフィリングビスケットなどをトッピングした「ブラックサンダーチョコファッション」です。しっとりとした生地に「ザクザク感」のあるココアクッキーが相性抜群。「ストロベリーチョコ」がアクセントになっていて「食べ応えある」とおすすめされています。

甘党さんはこれ「ホイップ & ザクザクチョコ」

ガツンと甘いドーナツを食べたい時にぴったりなのが「ブラックサンダー & エンゼル」。@yuumogu22さんによると、ホイップクリーム入りの生地にチョコフィリング・ビスケットをトッピングして、さらにチョコレートをコーティングしているのだとか。ホワイトチョコレートはブラックサンダーらしくイナズマを表現しているそう。「マジで美味しい」「生地がしっとりで口どけがいい」と絶賛されているので、試してみてはいかがでしょう。

食感がすごい！「チョコづくしのブラックサンダードーナツ」

@yuumogu22さんが「神ドーナツ」とお気に入りの「ブラックサンダーチョコレート」は、チョコレート生地・チョコフィリング・ビスケット・ココアクッキーを合わせ、それをチョコレートでコーティングしたチョコづくしのドーナツ。「チョコドーナツの上にたっぷりブラックサンダー」が乗っているようなビジュアルで「かなりブラックサンダーの味する」と@yuumogu22さんも大満足のご様子。中にはチョコフィリングが入っていて、チョコ好きにはたまらない1品です。

これも見逃せない！「さつまいもドーナツ」

ブラックサンダーコラボドーナツとあわせてチェックしてほしいのが、こちらの「さつまいもド しっとりスイートポテト」です。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく、しっとりとしたドーナツ生地とスイートポテトフィリングのデコレーションが「ベストマッチ」だとか。「お芋をしっかりと感じられる一品」とのことなので、さつまいも好きは要チェックです。お値段は\205（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A