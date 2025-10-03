ドジャースは2連勝で地区シリーズに進出

米大リーグのドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）に2連勝。3日（日本時間4日）から敵地でフィリーズとの地区シリーズに臨む。大谷翔平投手はレッズとの2試合で9打数3安打2本塁打4打点と貢献。第1戦で放った先頭打者弾の先では、“母の愛”が目撃された。咄嗟の行動に米メディアが「強く勇敢だ」と着目している。

9月30日（同10月1日）に行われたレッズとのWCS第1戦。大谷は初回の第1打席で、相手先発グリーンから打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速弾を放った。右翼席に突き刺さった打球の先では、複数のファンがボールを捕球しようと手を伸ばしたが、その中で2人の子どもを守ろうとする女性の姿があった。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」を運営するジョムボーイことジェームズ・オブライエン氏が自身のXで「オオタニの先頭打者弾の中であなたが見なかったこと、解説」と題する映像を公開。「この母親はボールを取りには行かず、2人の子どもを守っている。両者の顔に手を当ててカバーしている。母熊のように強く勇敢な行動だ。これが保護というものだ」と称賛している。

大谷はこの日、6回にも2ランを放つなど5打数2安打3打点と活躍。10-5の勝利に貢献した。



