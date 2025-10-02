この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・関西万博会場（大阪市此花区）にあるオフィシャルストアでは、公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズなどが販売されており、連日行列ができている。

近鉄百貨店が運営する「2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSU」では、約2000種類の商品を取りそろえ、このうち300種類以上は同店オリジナル商品。万博のシンボルである大屋根リングをデザインに取り入れた記念品や、人気のサンリオキャラクターズとコラボしたアイテムなど、新商品も順次登場している。

営業時間は9時～21時45分。営業は10月13日まで。

関連記事

大阪・関西万博で通天閣の元気娘・むんむさんが念願のライブ　万博ソングも披露

大阪・関西万博で通天閣の元気娘・むんむさんが念願のライブ　万博ソングも披露

 大阪市浪速区で100人パレード　メイドカフェのメイド、コンカフェのキャストら参加

大阪市浪速区で100人パレード　メイドカフェのメイド、コンカフェのキャストら参加

 なんばパークスに「スターバックス ティー ＆ カフェ」　エリア初出店

なんばパークスに「スターバックス ティー ＆ カフェ」　エリア初出店
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube