大阪・関西万博会場内オフィシャルストア ミャクミャクや大屋根リングのグッズ人気
大阪・関西万博会場（大阪市此花区）にあるオフィシャルストアでは、公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズなどが販売されており、連日行列ができている。
近鉄百貨店が運営する「2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSU」では、約2000種類の商品を取りそろえ、このうち300種類以上は同店オリジナル商品。万博のシンボルである大屋根リングをデザインに取り入れた記念品や、人気のサンリオキャラクターズとコラボしたアイテムなど、新商品も順次登場している。
営業時間は9時～21時45分。営業は10月13日まで。
