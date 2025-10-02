この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

7億儲けた会社でも倒産する本当の理由がこれ。これ知らないとあなたもすぐに倒産します。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「7億儲けた会社でも倒産する本当の理由がこれ。これ知らないとあなたもすぐに倒産します。」と題したYouTube動画で、“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏が登場。氏は年商7億円規模の会社ですら倒産してしまう現実について徹底解説した。



動画冒頭、市ノ澤氏は「たとえ年商が7億円以上あるような会社であったとしても、ここを適当に考えてしまっていると、倒産することになります」と、売上額がどれだけ大きくても安泰ではないことを強調。その具体例として、2023年に特別清算となったホテルグリーンプラザ白馬を運営していた「奥白馬高原開発株式会社」を挙げた。負債総額約48億円、年商の7倍もの巨額債務により、年商7億円では全く維持できない状況へと追い込まれたという。



主な倒産要因として市ノ澤氏が指摘したのは、コロナ禍による売上激減と、もともと経営体力が十分でなかった財務状態。規模だけ大きくなり固定費・設備投資は増大したのに、急に売上がゼロ近くまで落ち「固定費何億円もかかってますっていう会社に200万ぐらい入れたところで、何の足しにもなりません」と苦言を呈す。一方、オリエンタルランドなど大手は事業規模に見合う自己資本を築き「自己資本比率8割9割という強靭な財務体質が、危機を乗り越えるカギ」と分析した。



また市ノ澤氏は「本質的に大事なのは、強い財務状態ってことなんですね」と断言。万が一の事態にも最低でも半年分、理想は2年分の固定費キャッシュを蓄えておく重要性を説き、「経営者自身が学び続けていくことが必要」と視聴者へ学びの姿勢を呼びかけた。



さらに、倒産させない社長の特徴として「常に最悪の事態を想定し、入りは少なく、出は多く見積もる」「好奇心旺盛で新しい挑戦を続ける」といったマインドセットの大切さにも触れる。「お金ない人に限って『学ばない』『無料だから行かない』と動かない。今できる範囲で学び続けないと、会社は良くならない」とも率直に語った。



終盤では「年商だけで会社の良し悪しを判断する時代は終わり。利益やキャッシュ、納税額こそ経営者が誇るべき指標」と説き、「年商でマウントを取るぐらいなら、納税額でマウントを取れ」と締めくくった。



最後に市ノ澤氏は「一緒に黒字経営の道を歩んでいきましょう」と視聴者へ呼びかけ、次回の動画や公式LINEの案内も付け加えている。自らも「好奇心で船橋のカラフルなスイーツ屋に挑戦しようとした」エピソードを交えつつ、情報収集・学びの習慣が会社存続の決め手になると熱く語っていた。