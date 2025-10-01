優待名人も太鼓判！3万円台で始められる銘柄も！【本誌掲載優待株の少額で買えるランキングトップ10】

企業が株主に対し、自社製品や金券などを贈呈する「株主優待」。少し前は減少傾向が強まっていたが、直近ではまた導入する企業が増えている。株主にとっては嬉しい限りだが、株主優待を実施する銘柄はかなり多くなっているため、選ぶのが難しいかもしれない。そこで今回は「必要投資額」の面から見ておトク度が高い、少額で獲得できる株主優待を紹介！ 銘柄選びの参考にしてほしい。（ダイヤモンド・ザイ編集部）

「少額で魅力的な株主優待を獲得できる株」を10銘柄紹介！

3万円台の投資額で食品がもらえる「ノバレーゼ」などに注目！

株主優待は、株価の値上がりや配当金に並んで、株を買う大きな楽しみの一つ。しかし、株主優待を実施する銘柄の数は1500を超えているので、よく吟味して買わなければならない。そこで、ダイヤモンド・ザイでは株主優待の達人の個人投資家8人、さらに優待名人の桐谷広人さんに取材。おすすめの優待株を教えてもらった。

達人たちから名前が挙がった優待株は全部で88銘柄。どれも魅力的な銘柄ばかりだが、できれば「投資額が少額のほうがありがたい」という投資家も多いだろう。少額で買える銘柄は手が出しやすく、複数銘柄への分散投資もしやすい。

そこで、ダイヤモンド・ザイでは達人たちが選んだ優待株88銘柄を対象に「少額で買える株ランキング」を作成。そのトップ10は以下のようになった。

図の中の「ジャンル」は、もらえる優待品の種類、もしくは2025年に株主優待が新設されて、優待名人・桐谷広人さんが実際に買った銘柄を示している。ご覧のとおり、投資額が10万円台以下でも、食品や雑貨など多彩な優待品をもらうことができるので、自分に合った株主優待株を探してみよう！

