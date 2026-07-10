桐谷広人
『桐谷広人』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月5日
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桐谷広人さんがん公表後、現金の後悔は「数百円か千円」とまさかの回答
スポニチアネックス
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前立腺がん＆大腸がんを公表 桐谷広人氏「がん保険などは入っていません」
ファンの質問に「がん保険や生命保険には一切入っていない」と回答し話題に
オリコンニュース
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がん公表の桐谷広人氏、自身のXで現状報告「常時血糖値を測ることに」
オリコンニュース
2026年8月4日
2026年7月30日
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資産7億円の桐谷さんが25年間保有する株の優待品を公開
石井食品株を2002年から25年間保有し優待品を受け取り続けているという
オリコンニュース
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がん公表の桐谷広人氏 自身の現状明かした「1日2回4錠づつ…」
抗がん剤を含む薬を「1日2回4錠づつ」服用中と写真付きで報告
スポニチアネックス
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松本人志に桐谷広人氏…大腸がんを告白する著名人が続出している背景
厚労省によると、主な部位別がん死亡数は男女を合わせると大腸がんが一番多いそう
東スポWEB
2026年7月29日
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桐谷広人氏「夜ふかし」からがん公表を「口止め」と告白 一部で怒りの声も
その翌日に桐谷氏はXで「夜ふかしに公表を他では控えるよう言われた」と告白
Smart FLASH
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闘病中の桐谷広人氏 体調明かした「小さな字がうまく書けず…」
前立腺がんに続き大腸がんも判明し、大腸がんの手術を先に受けたという
オリコンニュース
2026年7月28日
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桐谷広人氏、なぜがんを伏せていた？「他では公表しないでと」
Xでは入院と手術を報告していたが、具体的な病名は明かしていなかった
スポニチアネックス
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投資家の桐谷広人さん がん発表を巡る「夜ふかしファースト」示唆
「月曜から夜ふかし」放映後まで公表しないよう番組側に求められていたという
東スポWEB
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桐谷広人氏、がんを公表 ネット上では心配の声上がる「お大事に…」
大腸がんの手術後も抗がん剤治療が半年必要で副作用への不安を明かしている
オリコンニュース
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月17日
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桐谷広人さんのPCがウイルスに再感染 カード情報を狙う手口に警戒
スポニチアネックス
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桐谷広人氏 妹の職業明かした「社会保険労務士で、若い頃は…」
スポニチアネックス
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優待券4500円分で桐谷氏が爆食い
新宿の「ハラペコステーキ」で優待券4500円分のステーキを爆食いしたと報告
オリコンニュース