¾®Àô¤Ç¤â¹â»Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ªÌÔÄÉ¤Î¡È¶¸¤ï¤»¸õÊä¡É¤¬·Ç¤²¤ëÄ¶Èëºö¡ÖÃæ½êÆÀÁØ¤Ë¤âµëÉÕ¡×¡ÄÎ©·û¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À
¡¡¼¡¤Î¼óÁê¤Ï°ìÂÎ¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«―¡£10·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡Ö2¶¯¡×¤ò¼´¤Ë¿Ê¤à¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤Î¼«Çú¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼ïÄ´ºº¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤¬Í¥°Ì¤È¤µ¤ì¤ë¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¹â»ÔÁáÉÄ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÄê´¶¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¡È¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¡É¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÎÓ»á¤Ï¡ÖÆüËÜÈÇ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¡ÊÆüËÜÈÇUC¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¸øÌó¤ò·Ç¤²¡¢ºâÀ¯µ¬Î§½Å»ë¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¡£·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº´Æ£·òÂÀ»á¤Ï¡Ö£Õ£Ã¹½ÁÛ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Äó¾§¤¹¤ëµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤È¶á¤¤¤â¤Î¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÎ©·û¤È¤Î¡ØÂçÏ¢Î©¡Ù¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÈÎÓ¥×¥é¥ó¡È¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÁíºÛÁª¤ÏÃ¯¤¬¾¡Íø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ーー¡£
Äã½êÆÀ¡¦Ãæ½êÆÀ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËµëÉÕ¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¼êÅö¡¢¸ºÀÇ¡¢µëÉÕ¤½¤ì¤¾¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë´¶³Ð¤Ç¡ØÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ýÆþ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡Ù¡Ø½Ð¤Æ¤¤¤¯ÀÇ¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢À¤ÂÓÊÌ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿ôÊÌ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥±ー¥¹¤ËÊ¬¤±¤ÆÅÀ¿ô²½¤ò¤·¤Æ°ìÈÖ¸·¤·¤¤Äã½êÆÀ¡¦Ãæ½êÆÀ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËµëÉÕ¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£1Ç¯¡¢2Ç¯¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀß·×¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¼ýÆþ¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¸ü¤¤Ãæ´ÖÁØ¤òÆüËÜ¤Ë¼è¤êÌá¤¹¡£¤³¤ÎÀ¯ºö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9·î22Æü¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î©¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ëÎ©²ñ±éÀâ²ñ¤Ç¡¢ÎÓ»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜÈÇ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏÀâ¤·¤¿¡£ÆüËÜÈÇ£Õ£Ã¹½ÁÛ¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢µëÉÕ¤äÀÇ³Û¹µ½ü¤ò°ìËÜ²½¤·¡¢½êÆÀ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢2013Ç¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¿±Ñ¹ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£À¸³è»Ù±çµëÉÕ¤ä»ùÆ¸¼êÅö¤Ê¤É¤Î»Ù±çºö¤òÅý¹ç¤·¡¢½êÆÀ¤ä»ñ»º¤Îµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Äó¾§¤¹¤ëµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¶á¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹½ÁÛ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤âÄêÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó15Ç¯¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢ÁíºÛÁªÃæ¤ËµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤¿¤À¡¢¤â¤·ÎÓ»á¤¬ÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ì¤ÐÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜÈÇ£Õ£Ã¡×¹½ÁÛ¤Ï¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±çºö¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤µ¤ì¤ë
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±çºö¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇÉéÃ´¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤µ¤ì¤ë°ÕÌ£¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ´ð½à¤È¤Ê¤ëµëÉÕ³Û¤¬·×»»¤µ¤ì¡¢·ëº§¤ÎÍÌµ¤äÉÞÍÜ»ùÆ¸¤Î¿ô¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿²Ã»»¤¬¤¢¤ì¤Ð¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î´ÊÁÇ²½¤äÃùÃß¿ä¿Ê¡¢ÉÏº¤¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë2012Ç¯¤ÎÊ¡»ã²þ³×Ë¡¤ÇÆ³Æþ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ÎÓ»á¤Ï9·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø²È·×Êí¡Ù¤È¸À¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤ÇÀèÎã¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¥Èー¥¿¥ë¤Ç´ö¤éµëÉÕ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´´¶¤â¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÈÇ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¡Ø¹±µ×Á¼ÃÖ¡Ù¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÆ±¤¸À¤Âå¤ÇÆ±¤¸½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ä½»Âð¡¦À¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤´¤È¤ËµëÉÕ³Û¤¬¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÎÓ»á¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊ¬¸ü¤¤Ãæ´ÖÁØ¡×¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤ÎÌÜÅª¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤äÇ¯¼ý¤¬°ìÄê³Û°Ê²¼¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÖÆüËÜÈÇ£Õ£Ã¡×¹½ÁÛ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤¬¤¢¤ë¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¡Ö½êÆÀ¡×¤ÎÇÄ°®¤À¡£ÆüËÜÈÇ£Õ£Ã¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥ÐーÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£½êÆÀ¤ä»ñ»º¤Î¾ðÊóÇÄ°®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¼«Æ°µëÉÕ¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤ÈÉ³ÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö½êÆÀ¡×¤ÎÇÄ°®¤Ï¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ê¤É¤ÇÍÆ°×¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉû¶È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«±Ä¶È¼Ô¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Äã½êÆÀ¼Ô¤Ï½»Ì±ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤ÈóÇ¼ÀÇ¼Ô¤À¡£À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤äÇ¯¼ý¤¬°ìÄê³Û°Ê²¼¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÎÓ»á¤Ï¡Ö1²¯¿Í¡¢Á´Éô¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¤òÃê½Ð¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¦ÀÇ¡¦»Ò°é¤ÆÉéÃ´¡¦¼ýÆþ¤È²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤ò¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤È¤Æ¤â£±～£²Ç¯¤Ç¾ÜºÙ¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÇ¤´üÃæ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºâ¸»¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ù±çºö¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤´¤È¤ËµëÉÕ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤ì¤ÐµëÉÕÂÐ¾Ý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ä¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤Ë¤â¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿À¯ÉÜ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢ÎÓÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤ÐµÞ¤Ë¡Öºâ¸»¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£³¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÈÇ£Õ£Ã¡×¹½ÁÛ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¿¡£µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ï2012Ç¯¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦ÀÇ°ìÂÎ²þ³×¤ÎÂç¹Ë¤Ç¡Ö¸¡Æ¤¡×¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2012Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¼óÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜÈÇ£Õ£Ã¹½ÁÛ¤ÏµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤À¡£½êÆÀÀÇ¤Î°ìÄê³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤ëµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ï¡¢¸ºÀÇ¤ÈµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹µ½ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¸½¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡Ö½êÆÀ¡×¤ÎÀµ³Î¤ÊÇÄ°®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù¤¨¤ëÊÝ¼éÁØ¤Ï°ìµ¤¤ËÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ
¡¡ÎÓ»á¤ÏÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÎ©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¥±¥ß¥¹¥È¥êー¡ÊÁêÀ¡Ë¤¬¹ç¤¤¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÂçÏ¢Î©¤âÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡Ê¼óÁê¼þÊÕ¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ÇÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï°ú¤·Ñ¤°¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓ»á¤¬ÆüËÜÈÇ£Õ£Ã¤òÍ¶¤¤¿å¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¤è¤¦¤ËÎ©·û¤È¤ÎÂçÏ¢Î©¤ò²èºö¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù¤¨¤ëÊÝ¼éÁØ¤Ï°ìµ¤¤ËÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÊÉ¡×¤òÎÓ»á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£ÎÓ»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¡ÖÎÓ¥×¥é¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1¡óÄøÅÙ¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¾å¾º¤ÎÄêÃå¡¢¹ñÌ±½êÆÀ¤È·ÐºÑÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤ÈÊ¬ÇÛ¤Î¹¥½Û´Ä¡×¡Ö2040Ç¯Âå¤Ë¸þ¤±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¢¶¯ð×¤Ê·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©ÄøÉ½ºîÀ®¤È¿ä¿Ê¡×¡ÖÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤ÊÉéÃ´·Ú¸º¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤Î³È½¼¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Îµ¯¶È¡¦ÁÏ¶È¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¡×¡Ö£Ç£Ø¤ä£Ä£Ø¡Ê´Þ¤à£Á£É¡Ë¤Î¿ä¿Ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤äÃÏÊý¤ò´Þ¤à¥¹¥¿ー¥È¡¦¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î»Ù±ç¡¢ÁÏÌôÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤Ê¤É¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÁí²ÖÅª¤Ç¿·Ì£¤Ë·ç¤±¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÆüËÜÈÇ£Õ£Ã¤ÏÂ¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡È¾¡Éé¡É¤Ë½Ð¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºâ¸»ÏÀ¤ä¾ÜºÙ¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Î¡ÖÂçÏ¢Î©¡×¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¤¬ÅÞÆâ³°¤Ë¹¤²¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ï¢Î©³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤à¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±´¶³Ð¤Ë¶á¤¤ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¤½¤·¤Æ¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤¿ÎÓË§Àµ»á¤Î»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÎÓ»á¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÆüËÜÈÇ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¹½ÁÛ¤Ï¡¢Äã½êÆÀ¡¦Ãæ½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ø¤Î¼ê¸ü¤¤µëÉÕ¤ò·Ç¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºâ¸»³ÎÊÝ¤ä½êÆÀÇÄ°®¤Îº¤Æñ¤µ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÂçÏ¢Î©¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊÉ¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¾ðÀª¤ËÂç¤¤ÊÊÑÆ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ï¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£