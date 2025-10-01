紅白司会や夫の不倫疑惑を経て…仲間由紀恵が秋ドラマで「大復活の兆し」

「離婚」はシャレにならない言葉だった

女優の仲間由紀恵（45歳）が、10月期のフジテレビ系連続ドラマ『小さい頃は、神様がいて』に出演することが話題だ。地上波ゴールデン・プライム（GP）帯ドラマで初主演を果たす俳優の北村有起哉（51歳）と夫婦役を演じる。

同ドラマは、同局系の人気ドラマシリーズ『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏によるオリジナル脚本のホームコメディー作品。2人の子を持つ夫婦が「子供が20歳になったら離婚する」と約束することから物語がスタート。その言葉をすっかり忘れマイペースに生きてきた夫と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻の「ワケあり夫婦」の日常をユーモラスに描く。

「フジといえば、元タレントの中居正広氏（53歳）と元女性アナウンサーのトラブルに端を発した一連の問題でスポンサー企業のCM出稿が大幅に減少。現在はだいぶ戻りましたが、10月期のキャスティングの制作費に多大なる影響を与えています。なので、平常時ならばなかなか主演に抜てきするとは思えない北村さんを器用しています。仲間さんは主演で起用するよりもギャラが安いので脇役での起用になったようです」（テレビ局関係者）

仲間が演じる主人公の妻・あんは大学卒業後、中堅商社勤務でバリバリと働いていたが、出産を機に退職。若くして結婚・出産を経験し、現在は二児の母。家族を最優先に、「妻として」「母として」日々を懸命に生きてきたという役どころ。

しかし、自らの自分の人生に対する未練や違和感を抱えていたが、心の支えだったのが、約19年前に夫と交わした「子どもが20歳になったら離婚する」という約束。そのため、夫に「生きてるんだけど、あの約束」と言い放ちストーリーが動くのだが……。

「しばらく前ならば、仲間にとって『離婚』の二文字はシャレにならないワードだったはず。しかし、ここに来て今作のような役を受けたのは、私生活がすっかり落ち着いたからだろう」（芸能記者）

仲間は人気ドラマシリーズ『TRICK』（テレビ朝日系）、『ごくせん』（日本テレビ系）、ＮHKの大河ドラマ『功名が辻』の主演、NHK『紅白歌合戦』の司会、日テレのチャリティー特番『24時間テレビ』のチャリティーパーソナリティーなどを歴任し、一流女優に成長した。

「三又疑惑」を報じられたことも

そして'14年9月にドラマ『ジョシデカ！−女子刑事−』（TBS系、’07年）で共演した田中哲司（57歳）と結婚。仲間よりもひと回り以上年上で演技派だが、仲間とは明らかに格差婚だったが、何と「3年目の浮気」が発覚してしまったのだ。

「結婚3年目の'17年6月、田中が自身を担当するヘアスタイリストと不倫密会していたことを『フライデー』が報じた。仲間と結婚前から男女の仲だったようだが、結婚後も関係を切れなかったようです。

それ以前に、仲間との交際が'09年11月に発覚後、田中は『三股疑惑』を報じられたことがあります。そんな経緯もあったので、芸能界の重鎮でもある仲間の所属事務所の社長が激怒。なんとかして仲間を別れさせようとしたが、仲間は社長の言うことを聞こうとはせず、田中との関係修復に努めました」（同前）

不倫報道を乗り越え、'18年6月には2人の間に双子の男児が誕生。以後、夫婦関係はすっかり落ち着いたようだ。

「仲間さんは、育児を優先するために仕事をセーブし、脇役に回ることが多くなった。一方、田中さんは確実に名脇役の道を歩み仕事も安泰。昨年3月には長年所属していた事務所を退社しフリーに転身した。

明るい役が多かった仲間さんですが、『美しい隣人』（関西テレビ、'11年）では主演で悪役を演じ新境地を開拓。新ドラマでは、これまで私生活でわいたいろんな感情を織り交ぜて、夫との離婚に向かってどう歩むのかを視聴者を納得させるような演技で表現してほしいものです」（先のテレビ局関係者）

仲間の演技がドラマをどうもり立てるのかが注目される。

【こちらも読む】『【独自】なかやまきんに君が1億6000万円の「集団訴訟」を起こされていた…ヤバすぎる「筋肉芸人のウラの顔」』

【こちらも読むなかやまきんに君が1億6000万円の「集団訴訟」を起こされていた…ヤバすぎる「筋肉芸人のウラの顔」