放送局の『WOWOW』が2月14日、公式HPに「番組変更のお知らせ」をアップ。中居正広が主演を務める作品の放送を中止すると発表した。【写真】頬はこけ、首にスジが浮かび上がり…激痩せ期の中居正広フジテレビやり直し会見の“真裏”で放送WOWOWが中止すると発表したのは、2008年の映画『私は貝になりたい』。中居のほか、仲間由紀恵や笑福亭鶴瓶、石坂浩二らが出演している死刑囚を描いた物語だ。昨年末に中居の女性トラブル