左から佐々木希、仲間由紀恵、三田寛子週刊女性PRIME

芸能人サレ妻が不倫夫と別れない理由 共通する女の意地と修羅場越えた強さ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夫の不倫報道があった「芸能人サレ妻」を週刊女性PRIMEが取り上げた
  • 佐々木希仲間由紀恵三田寛子離婚を選択していないと筆者
  • 芸能リポーターは、3人に共通しているのは「女の意地」だと話している
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