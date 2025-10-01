「ジャンボマシンダー 勇者ライディーン」の予約受付が本日10月1日より開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ジャンボマシンダー 勇者ライディーン」の予約受付を10月1日より開始する。価格は24,200円。商品の発送は2026年3月の予定。
本製品は、1970年代に発売された「勇者ライディーン」の当時アイテムのスタイル・フォルムを活かしつつ、新たに「ゴッド・ゴーガン」、「ゴッド・ブレイカー」のギミックを装備したフィギュア。
左腕には必殺の「ゴーガンアロー」射出ギミックを備えた「ゴッド・ゴーガン」を装着可能。また、右腕の盾からは必殺剣「ゴッド・ブレイカー」が飛び出すというギミックを搭載。腹部から射出する「ゴッド・ミサイル」は番組劇中イメージで彩色された「白色」と当時アイテムイメージで無彩色の「黄色」の2種が付属する。全高は約600mm。
ライディーンの右腕には大型の盾「ゴッド・ブロック」を装着。1970年代当時のアイテムの盾よりも大型化して劇中イメージに近づけている
右側の盾「ゴッド・ブロック」は、必殺剣「ゴッド・ブレイカー」がスプリングアクションで飛び出すギミックを内臓
腹部には鳥型の「ゴッド・ミサイル」を射出するギミックを装備。「ゴッド・ミサイル」はリアルに彩色されたものと、当時のアイテムをイメージした黄色一色のものとの2種類が付属する。腹部の発射孔を覆うカバーパーツも付属
背面には「ゴッド・ミサイル」の発射スイッチを備えている
ライディーンの左腕には弓矢型の武装「ゴッド・ゴーガン」が再現されている
「ゴッド・ゴーガン」が装備された左腕は、発売当時の形状を再現した無可動のものと（画像上）と「ゴッド・ゴーガン」から射出される矢「ゴーガンアロー」の発射ギミックを備えたもの（画像下）の2種類が付属する
射出ギミックを備えた左腕の「ゴッド・ゴーガン」は「ゴーガンアロー（矢）を射出すると同時に弓のパーツが展開するアクションギミックを楽しめる
両肩のアーマーが折りたためる。「ゴッド・バード」をイメージした形態を再現
腰の「勇者ライディーン」ロゴステッカーはユーザー貼りのステッカーとして付属。ロゴの有り無しを選択できる
別売りのジャンボマシンダー「マジンガーZ」、「グレートマジンガー」に付属するアタッチメント武器を装着できる（画像の「連射6連ミサイル」は「無敵の王者ジャンボマシンダーマジンガーZ」に付属するもの）
商品内容
・本体
・ゴッド・ゴーガン
・ゴーガンアロー×2
・ゴッド・ミサイル（黄色）
・ゴッド・ミサイル（白色）
・ステッカーシート
(C)東北新社
※発売日は流通により前後する場合があります。