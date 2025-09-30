この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【めまい克服】たった3箇所！手のひらを押すだけで、めまいを治す方法！』を公開し、原因がはっきりしないめまいに悩む人へ向けたセルフケアとして手もみセラピーを紹介している。冒頭で音琶氏は、めまいには目が回る感覚やふらつき、浮遊感などがあると整理し、病院の検査で原因が見つからない場合の選択肢として、自宅で取り入れやすい手順を案内している。



内容は反射区を3つに絞った実演構成だ。1つ目は「耳鼻の反射区」。薬指と小指の爪の生え際を、指を立てて親指の側面で挟むように押す手順が示される。左右の対応（左手＝右側、右手＝左側）への注意とともに、数えながら7秒押す×3回のリズムで進められる。薬指のほうが痛みを感じやすい人もいるため、負担があれば薬指だけに絞る方法も提案されている。



2つ目は「首のリンパ節」に対応する手の甲側の反射区。手を少し開いてテーブルや膝に置き、反対の手の指を水かき付近に差し入れて指を立て、前後に小さく動かす。7秒の静止ではなく、位置を少しずつずらしながら数回ずつ刺激するのがポイントだ。3本同時が難しければ1本ずつでもよい。親指の角で当てて7秒押すやり方も示されている。



3つ目は「回盲弁」の反射区。大腸と小腸のつなぎ目に相当する部位で、右手にのみある点が特徴だ。右手の薬指から下へたどり、引っかかりや凹みを見つけたら、親指または人差し指の角を使って7秒×3セット。爪跡が気になる場合のガードの当て方や角度の付け方も映像でわかりやすく示される。



3ポイントはいずれも、強さや回数を自分の感覚に合わせて調整しながら続けやすい形に整えられている。押し方の角度、指の当て所、圧の目安は動画の手元アップが参考になるため、実際の動きを確認しながら取り入れると再現しやすい。最後に3つの反射区を復習し、日常ルーティンへ無理なく組み込むコツまで触れられている。



本編は、原因がはっきりしないめまいに不安を覚える人が自宅で取り入れやすい手順を知りたいとき、具体的な指の当て方やリズムを視覚的に学べる点で有用な指針となるはずだ。