エルティーアールが運営する「ちいかわベーカリー」が2025年10月29日（水）で1周年を迎え、1st Anniversary Celebrationが実施される。

【画像】「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebrationのラインナップ

イラストレータのナガノによる大人気キャラの『ちいかわ』。原宿・表参道にはちいかわたちの形やモチーフのパンが売られている「ちいかわベーカリー」がある。日頃から『ちいかわ』ファンたちで溢れ、人気のパン屋となっているが、10月29日（水）で1周年を迎え、「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebrationが実施。

ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパン、ちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパン。「ちいかわベーカリー」で人気のちいかわ食パンに、チョコが練りこまれた、ほんのり甘いハチワレ食パンやチーズが練りこまれた、ほんのり塩味があるうさぎ食パンなどが新商品として登場。その他、キャンディ入り巾着、新作のちいかわベーカリートレーなど手土産やギフトにもぴったりなアイテムも。

1周年を記念して、“1周年オリジナルマット缶バッジ”がもらえる購入特典が登場する。東急プラザ表参道『オモカド』、『ハラカド』の対象店舗との連動企画として、対象店舗にて、税込1,500円の買い物ごとに「ステッカー（全4種）」をランダムで1枚配布。おもはらの森に、ちいかわベーカリー1周年を記念したムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』の付録のワゴンをイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場などの企画が実施される。

©nagano

（文＝リアルサウンド ブック編集部）