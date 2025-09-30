「日本は必ず3万円から」結婚式のご祝儀をめぐる論争、日韓で違い？秋山成勲も興味津々

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、韓国における結婚式のご祝儀文化について疑問を投げかけた。

9月29日、秋山のYouTubeチャンネルでは「皆さんはいくら出しますか？」というタイトルの動画が公開された。

この動画で秋山は「韓国では結婚式の際、いくら包むのが礼儀とされているのか」と問いかけ、「日本では韓国のお金に換算すると30万ウォン（約3万円）が最低額だ」と明かした。

これを聞いた韓国人の制作スタッフが「親しいかどうかに関係なくですか？」と驚くと、秋山は「関係ない。日本では一番少ない金額が30万ウォンだ」と答えた。

続いてスタッフは「結婚式に参列しない場合は5万ウォン（約5000円）、食事をおごる程度の関係なら10万〜15万ウォン（約1万〜1万5000円）。本当に親しい友人なら、今おっしゃったように30万〜100万ウォン（約3万〜10万円）くらい」と自分なりの基準を語った。

さらに「これは人によって本当に違う。よく論争になるテーマだ」と説明すると、秋山は「うちのチャンネルを見ている皆さんは結婚式の時、いくらぐらい包んでいるのか、ぜひコメントで教えてほしい」と呼びかけた。

ただし「ケンカはしないでくださいね。人それぞれ違うから。僕はただ気になって聞いているだけです」と付け加え、過熱を未然に防ごうとした。

コメント欄には各自が考えるご祝儀の基準に関する意見が相次ぎ、以前から繰り返し議論されてきたテーマだけに、今回も賛否が分かれた。その中で、日本のご祝儀が30万ウォンから始まる理由について「そもそも日本では本当に親しい人以外は結婚式に招待しないから」という説明もあり、一部のネットユーザーは「その方がむしろ良いかもしれない」と共感を示した。

（記事提供＝OSEN）