悠仁さまの「紀子さま離れ」が始まった…いま秋篠宮家で起きている「驚きの異変」の正体

9月24〜25日、悠仁さまは秋篠宮さまと2人で大阪・関西万博を視察された。16日には佳子さまと「東京2025世界陸上」を観戦していて、ここのところ紀子さま以外のご家族とのお出かけが続いている。

「9月6日の成年式前後には、筑波大学附属高校時代の同級生が立て続けにテレビ番組に出演し、普段の悠仁さまの様子を明かしました。飾り気のない一面が放送されて、これまでと印象が変わった人もいるはずです」（皇室ジャーナリスト）

遅すぎる「子離れ」か

かつての悠仁さまは素顔がなかなか見えず、作文コンクールでの「コピペ疑惑」や東大進学説などが先走って、批判も少なくなかった。

「これまでの『品行方正』『成績優秀』といったイメージ作りは紀子さまが主導していましたが、そこから脱却すると悠仁さまご自身が決めたのでしょう。今回の友人のテレビ出演も、悠仁さまと秋篠宮さまが了承したから実現したものと思われます」（皇室担当記者）

遅すぎる「子離れ」が、ようやく始まった。

「週刊現代」2025年10月13日号より

さらに関連記事『愛子さまが「悠仁さまの晴れ舞台」を欠席…そのウラで紀子さまが「大あせり」なワケ』では、ここ最近の愛子さまの動向についてレポートしている。

【つづきを読む】愛子さまが「悠仁さまの晴れ舞台」を欠席…そのウラで紀子さまが「大あせり」なワケ