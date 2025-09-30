経営不振に陥っている日産自動車が、サッカーJ1の名門クラブ、横浜F・マリノスの運営会社の株式売却を検討していることが29日までに分かった。日産はマリノス株を約75％保有する親会社。複数の関係者によると、同社は大手金融機関を介し、家電量販店「ノジマ」など複数企業に売却を打診しているという。

売却先候補に挙がっているノジマは横浜市に本社を置き、首都圏を中心に270店舗以上を持つ。グループ企業はIT事業なども手掛けており、25年3月期連結決算の純利益は322億9200万円。12年に女子サッカークラブ「ノジマステラ神奈川相模原」を創設し、WEリーグに参戦している実績もある。

日産はコスト削減を急務としており、スポーツ事業では、イングランド・プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティーなどを擁する英シティー・フットボール・グループ（CFG）とのグローバル・パートナーシップ契約を6月に打ち切った。CFGはマリノス株約20％を保有しており、今後の動向が注視される。横浜Mは72年に創部した日産自動車サッカー部が源流。リーグ優勝5回を誇り、数々のスター選手を輩出してきた名門が大きな転換期を迎えている。