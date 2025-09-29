『ラス為』第2期制作決定！ タイトルや放送時期、ティザービジュアル公開
このたび、TVアニメ第2期のタイトルが『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』に決定した。あわせて、放送時期も決定し、本作品は2026年4月に放送開始となる。
さらに、ティザービジュアルとティザーPVが公開された。
ティザービジュアルには「純粋な愛」、「誘惑に負けない」という花言葉を持つ「デンファレ」の花に囲まれたプライドが、何かを祈るように両手を胸の前で握る姿が描かれている。
また、ティザーPVにはプライドや第1期で活躍したお馴染みのキャラクターたちの姿が描かれると共に、第2期で結婚というイベントや新たな試練、新キャラクターがプライドを待ち構えていることが伺える映像となっている。
あわせて、第2期放送に伴い、物語の中で時が流れ16歳に成長したプライドのキャラクタービジュアルも公開された。
今後もTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』に関する情報は、公式HPや公式Xにて発表されるとのこと。続報もお見逃しなく。
＞＞＞ティザーPV場面カットやティザービジュアルをチェック！（写真11点）
（C）天壱・一迅社／ラス為Season2製作委員会2026
（C）天壱・鈴ノ助／一迅社
（C）かわのあきこ・瀬上あきら・天壱・鈴ノ助／一迅社
