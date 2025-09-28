¥µ¥¹¥±¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¸å¤Î¶ìÇº¤È²ò»¶¡ÄºÆ·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¼ºÎé¤¹¤®¤ë¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿
¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¥Ò¥Ã¥È¤â¶ì¤·¤¤5Ç¯´Ö
³ØÀ¸»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹²ñ¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã¸¤¤Îø¤Ø¤Î¸å²ù¤ò²Î¤Ã¤¿¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Ï¥µ¥¹¥±¤ÎÂåÉ½¶Ê¤À¡£SNS¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡¢ÌµÌ¾¥Ç¥å¥ª¤Î¡È³³¤Ã¤×¤Á¤Î°ì¶Ê¡É¤Ï¥¬¥Á¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤Î¤ß¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é21Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÎáÏÂ¤Î¥Æ¥£ー¥ó¤¿¤Á¤ËÌ®¡¹¤È°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ü»³Íµ¼¡¡Ê47¡Ë¤ÈËÌÀ¶¿åÍºÂÀ¡Ê47¡Ë¤¬¥µ¥¹¥±¤Î²ò»¶¡¢ºÆ·ëÀ®¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
±ü»³Íµ¼¡¡Ê°Ê²¼¡¢±ü»³¡Ë¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢ËÍ¤é¤ÏÍÄÃÕ±à¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ¡£º£¤Ï47ºÐ¤Ç¤¹¡£
ËÌÀ¶¿åÍºÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÌÀ¶¿å¡Ë¡¡Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÂçµÜ±Ø¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¡£¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Ï2003Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ç¡¢ÂçµÜ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×1Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç500Ëç¤À¤±½Ð¤·¤¿¤é³èÆ°½ªÎ»¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö»þ¤Î»öÌ³½ê¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤·¤¿¡£
±ü»³¡¡Åö»þ¡¢¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡500Ëç¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ºÆÈÎ¤Î5000Ëç¤â´°Çä¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç2004Ç¯4·î¤ËÁ´¹ñÈ¯Çä¡£1Ç¯°Ê¾å¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ãー¥È¤Î100°ÌÁ°¸å¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSmile¡Ù¤ò2004Ç¯10·î¤Ë½Ð¤»¤Æ¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ê¤¬¤é¥á¥¸¥ãー¥Á¥ãー¥È¤Î½éÅÐ¾ì8°Ì¡¢ºÇ¹â¤Ï3°Ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥µ¥¹¥±¤Ã¤ÆÃ¯¤À¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±ü»³¡¡¤½¤³¤«¤é¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤â¥Á¥ãー¥È¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤Æ¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¥ê¥êー¥¹¤«¤é1Ç¯È¾°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡Ê8°Ì¡Ë¡£¥Í¥Ã¥È¤¬¤Þ¤Àº£¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤¬Ì´¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
±ü»³¡¡26ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
――¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù30ËüËç¡¢¡ØSmile¡Ù¤Ï45ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Î¹ç¾§¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï²»³Ú¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£¤·¤«¤·'09Ç¯¤Ë¥µ¥¹¥±¤Ï²ò»¶¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©
ËÌÀ¶¿å¡¡¼Â¤ÏËÍ¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡Ø¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á～¹¥¤¤À¤Ã¤¿...Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Îø¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ë¤ò1Ëç½Ð¤·¤¿¤À¤±¡£¤·¤«¤â²ò»¶¤ÎÇ¯¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
³Ú¶Ê¤Ï¥¹¥È¥êー¥È»þÂå¤«¤é¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤º¤Ã¤È½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥´ー¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
±ü»³¡¡ÄÌ¾ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤é¿·¤·¤¤¥Ä¥¢ー¤ò¤ä¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î7¶Ê¤ÈÌ¤È¯É½¶Ê¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç2»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤òËèÇ¯¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Â³¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤ò²Î¤¦½Ö´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤5Ç¯´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åö»þ¤Î»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ¤Î²ò»¶¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌÀ¶¿å¤Ï¥½¥í³èÆ°¡¢±ü»³¤ÏÎ¢Êý¤Ø
――Â¾»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¥µ¥¹¥±¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡©
ËÌÀ¶¿å¡¡¤½¤ì¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤ËµÁÍý¤ò·ç¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿²ò»¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏËÍ¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¸÷¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤5Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÌÌ¤Ë¤â¥À¥áー¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ü»³¡¡ËÍ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£30ºÐ¤â²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ê¤éº£¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡£¤À¤«¤é²ò»¶¤Ï¾µÂú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¡È²ò»¶¡áÃç¤¿¤¬¤¤¡É¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤â¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――²ò»¶¸å¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
ËÌÀ¶¿å¡¡ËÍ¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ü»³¡¡ËÍ¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÇÎ¢Êý¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇMC¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡£²»³Ú¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÊý¤¬¥é¥¸¥ª½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤è¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤ê¤Í¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤Î¤Þ¤Þ¡£
――²ò»¶¸å¡¢¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Ï¡ØÀÄ½Õ¥¢¥«¥Ú¥é¹Ã»Ò±à Á´¹ñ¥Ï¥â¥Í¥×¥êー¥°¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Æ¥´¥Þ¥¹¡ÊÁýÅÄµ®µ×¤È¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ë¥«¥Ðー¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ØAWA¡Ù¤ä¤Û¤«¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤ËÆÍÇ¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡£¤Ò¤È¤êÊâ¤¤ò»Ï¤á¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÌÀ¶¿å¡¡¡È¤¹¤´¤¤¤Í～¡É¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±ü»³¡¡Ï¢Íí¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥´¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤ò¡¢Áá¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¼ºÎé¤¹¤®¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡ª
――²ò»¶¤«¤é5Ç¯¸å¡¢ºÆ·ëÀ®¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤ËºÆ¤ÓµÓ¸÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡©
±ü»³¡¡¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡ËÍ¤é¤Îº£¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡£²ò»¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¤¼¤Ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¡£
±ü»³¡¡¤Õ¤¿¤ê°ì½ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊË½¸À¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£±ü»³¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ËÍ°Ê¾å¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
±ü»³¡¡¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
ËÌÀ¶¿å¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤éÈ¿¶Á¤â¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤ªÃÇ¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÜ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
±ü»³¡¡¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ÏÊÌ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ê¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
ËÌÀ¶¿å¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö1²ó¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¡£ºÆ·ëÀ®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ü»³¡¡¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¡¢ºÆ·ëÀ®¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£´¶¼Õ¤À¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë
ºÆ·ëÀ®¤·¤Æ11Ç¯¡£¥µ¥¹¥±¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤òÀ¿¼Â¤Ë¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë――¡£
¸åÊÔ¤Ç¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ØÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë°õÀÇ¤ä¡¢¸½ºß¤Î¥µ¥¹¥±¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃÓÃ«É´¹ç»Ò