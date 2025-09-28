スズキ新「“3列8人乗り”ミニバン」登場に大反響！ 最上級より「58万円」安いけど“装備充実”な仕様に「オトク感ある」の声も！ 全長4.7m“ちょうどいい”サイズの「ランディ」最安モデルに注目！

装備十分の最安モデルに反響集まる

2025年9月から、スズキが展開するミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルが出荷されています。

今回の改良では、安全性能を中心に機能が強化され、さらに外装や内装の見直しも行われ、その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

スズキの進化した“8人乗り”ミニバン、最安モデルの気になる仕様とは？

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”スズキ新「“3列8人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）

ランディは2007年に誕生したモデルで、当初は日産「セレナ」をベースにOEM供給されていました。

しかし2022年に登場した4代目からは、供給元がトヨタ「ノア」へと切り替わり、設計思想や装備の内容も一新されています。

2025年9月には、そのノアが一部改良を実施し、これに連動する形でランディも改良されました。

スズキ独自のアレンジも加わり、ノアとの差別化が図られている点も注目すべきポイントです。

外観では、新しいハイブリッドエンブレムがテールゲートに採用され、ブランドらしさを強調するデザインに変更されています。

ボディカラーも整理され、従来用意されていたブラックやブロンド系の色味は廃止され、新たに「プラチナホワイトパールマイカ」が追加されました。

選択肢はシンプルでありながら、現代的で清潔感のある仕上がりになっています。

そんなランディのなかで最もリーズナブルなモデルが「G 2WD」です。

全長4695mm×全幅1730mm×全高1845mmというボディサイズは、扱いやすさと広さを兼ね備えたバランスのよいもの。

フロントマスクはノアの標準仕様と同じく落ち着いたデザインが採用され、エアロ装備の派手さはありません。

そのため、上質さと親しみやすさを両立した印象を与えます。

足まわりには16インチアルミホイールが標準で備わり、シルバーメタリックの仕上げがシンプルさを際立たせています。

インテリアも改良の手が加えられました。従来はブラック基調でしたが、今回からダークグレーが採用され、落ち着いた雰囲気を演出します。

シートはファブリック製で、3列シート・8人乗りのレイアウトを採用。ファミリーやグループでの移動に十分な広さを確保しています。

装備面では、注目すべき点が少なくありません。例えば両側のスライドドアはハンズフリーで開閉可能となっており、荷物で手がふさがっている時でも快適に乗り降りできます。

また運転席と助手席にはシートヒーターが標準装備されており、寒冷地や冬の朝にも重宝するでしょう。

これらは本来なら上位グレードでしか体験できない機能ですが、ランディではエントリーモデルから手に入るのが大きな強みです。

空調設備も充実しており、前席には左右独立の温度調整機能付きオートエアコンを装備。

さらに後席にもクーラーとヒーターを搭載したオートエアコンが設けられているため、どの席に座っても快適に過ごせます。

標準装備には本革巻きステアリングや電動パーキングブレーキ、スマートエントリーシステムなども含まれ、日常使いに便利な機能がひと通り揃っています。

ただしオーディオ関連はレス仕様となっているため、ナビやディスプレイオーディオ、バックカメラはディーラーオプションでの追加が必要です。

安全装備については、トヨタの最新システムが反映されています。

予防安全パッケージ「セーフティセンス」をはじめ、死角の車両を検知する「ブラインドスポットモニター」、降車時に後方からの接近車両を感知して注意喚起する「安心降車アシスト」、さらにペダル踏み間違いを防ぐ「パーキングサポートブレーキ」が強化されました。

特に静止物まで検知範囲が拡大された点は、多くのユーザーに安心感を与えることでしょう。

パワートレインには2リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載。最高出力170PS、最大トルク202Nmを発揮し、CVTと組み合わせることで滑らかな加速と効率的な燃費を実現します。

駆動方式は前輪駆動（FF）で、日常的なシーンでの使い勝手を重視した構成といえるでしょう。

価格（消費税込み）は「ランディ G 2WD」が323万1800円。対して最上級の「HYBRID G E-Four」は381万7000円で、差額は約58万円となっています。

エントリーモデルながら装備の充実度を考えると、コストパフォーマンスの高さが際立ちます。

ネット上でも今回の仕様変更に注目が集まっており、「お得感がある」「スズキらしい実用性重視の仕上げだと思う」「デザインがシンプルで好印象」「安全装備が強化されたのはありがたい」「OEMとはいえランディならではの魅力がある」など、多くの意見が寄せられています。

ユーザーの声からも、実用性と価格のバランスを重視する層に強く支持されていることがうかがえます。